台南月津港燈節新創燈區　10米超大型藝術裝置《聲鏡》成為亮點

▲台南月津港燈節新創燈區，設立10米超大型藝術裝置《聲鏡》，成為今年展區亮點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024月津港燈節「夢想將近—鹽水新視界」於1月27日至3月3日開展，向來是新秀藝術家培育平台的新創燈區，今年由裝置藝術團隊404 N.F、聲音藝術家張欣語攜手合作，以大型燈光裝置以及現場即時聲音表演建立起展覽氛圍，透過運動的光線與數位聲音的視覺聽覺饗宴，為月津港燈節帶來豐富多元的觀展體驗。

擅於透過藝術裝置、空間光影運動，實踐各種地景再造的跨領域藝術團隊404 N.F，此次作品概念源自1920年代第二次世界大戰前，英國在南部和東部延岸建立了一個巨大的「聲鏡」網路。

它由不同量體的水泥結構所組成，為一個實驗性的預警系統，曲面鏡的形狀可以反射、聚焦聲波，防空部隊可以透過這個裝置監聽飛機引擎的聲音以預防敵機。昔日具有特殊意義的裝置，現今已失去功能，透過光線與數位聲音，以及建築物、結構與龐然大物的創作語彙，築構堆砌起這個巨大且虛幻的景象，藉由超過10米梯形主體結構內嵌半球型空間，由250顆LED燈板形成屏幕，運用燈光控制、環繞式聲音展現建築空間失序的狀態；展期間藝術家張欣語進行4場燈光動態影響及即時聲音藝術的表演活動，除了開幕當天、2月17日、24日及3月2日還有現場演出，希望觀眾沉浸在這個場域中，感受過去、現在與未來的對話。

月津港燈節新創燈區於2022年開辦，為呼應鹽水在地的「月之美術館」成立，主旨為藝術培育平台，期望以基地建設持續帶動地方藝文產業的刺激與發展。展區位置為月津港親水公園公2等水域，延伸新闢的親水綠地提供年輕藝術團隊作為實際操作、獨立策展的實驗場域，也因位處在便利商店與「橋南里」公車站牌週邊，成為月津港燈節觀眾必經展區，歡迎國人朋友探索不同燈區，體驗月津港燈節多元藝術展演之美。