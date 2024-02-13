　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

2024台南好熱鬧　月津港燈節、台灣燈會輪番登場！

▲台南春節好熱鬧，月津港燈節、台灣燈會輪番登場，吸引大批遊客朝聖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南春節好熱鬧，月津港燈節、台灣燈會輪番登場，吸引大批遊客朝聖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024月津港燈節登場！每年燈節總吸引大批遊客朝聖，鹽水映照的不僅是人造與天造之光，更是人們對鹽水的熱愛。

▲台南春節好熱鬧，月津港燈節、台灣燈會輪番登場，吸引大批遊客朝聖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024年月津港燈節展期從1月27日到3月3日，共37天，鹽水美食城於1月27日、2月3日、2月18日還有3月3日，舉辦4場「逛燈節、吃美食、提燈籠」贈送龍年小提燈活動，除了來美食城享受美食外，凡在活動期間於美食城消費，皆可獲得限量可愛的龍年造型小提燈，1月27日及2月3日活動現場民眾參與踴躍，更有許多家長及小朋友迫不及待組裝小提燈，大讚是寓教於樂的好活動，國小以下兒童及70歲以上民眾現場完成組裝小提燈更可獲得精美小禮物1份，還沒領到提燈的民眾別錯過2月18日還有3月3日的場次，數量有限，送完為止喔！

▲台南春節好熱鬧，月津港燈節、台灣燈會輪番登場，吸引大批遊客朝聖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，除了月津港燈節，2024台灣燈會睽違16年後重回台南，更是迎接台南400年的第一個國際級觀光盛會，本次台灣燈會有安平及高鐵兩個燈區，安平燈區於2月3日率先啟燈，展期從2月3日至3月10日，期間特別規劃14場空中展演，每場次有500台無人機演出，並結合煙火、雷射及燈光秀將點亮安平漁港的夜空；高鐵燈區將於2月24日點燈，同步展演至3月10日，呼籲參觀民眾提前了解燈區內交管措施、聽從交管引導，以及多加利用燈會免費接駁車與大眾運具前來台南賞燈，也希望民眾龍年都可以飛龍迎春過好年，新的一年有更好的開始。

▲台南春節好熱鬧，月津港燈節、台灣燈會輪番登場，吸引大批遊客朝聖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經發局局長林榮川指出，為了讓消費者購物環境更明亮，近年來市府編列經費改善市場照明，鹽水美食城也增加水冷空調設備，加強環境綠美化，不論春夏秋冬這裡都是一個吃飯吃點心的好去處，美食城在月津港燈區中心點，五顏六色的藝術燈飾開啟時，月津港璀璨亮麗；另外配合台灣燈會，安平及高鐵兩個燈區也設有美食市集，讓民眾可以歇歇腿也有機會感受台南美食庶民文化氛圍，歡迎大家來台南逛燈會享美食。最詳細的美食訊息，可至台南市市場處官網 (https://marketoffice.tainan.gov.tw/) 查詢。

ET快訊
留美女碩士與男友「鐵槌爆頭弒父」　法官裁定3度延押
新娘「在婚房愛愛」被抓包！　對象竟是未婚夫親舅
快訊／8縣市低溫特報　今晚明晨恐「跌破10度」
「鄭運鵬帥兒」德德開IG了！　高清圖集曝光
女子金戒指褪色竟成了警示！　網點出原因：這是救命金
過年紅包看清媽媽！她包8千「被嫌少丟回」心痛
講話腔調太像南韓！金正恩「派30名美女教師」矯正
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南月津港燈節新創燈區　10米超大型藝術裝置《聲鏡》成為亮點

2024台南好熱鬧　月津港燈節、台灣燈會輪番登場！

賴清德、黃偉哲台南新營太子宮參拜祈福發福袋　祝福龍年行大運

東港福袋抽別墅才剛說不賣　老闆又考慮「中秋再辦一次」

新北燈會奇幻之旅2／16登場　打造捷運三鶯線3D彩繪地景

滬尾休閒農業區仙境傳說　探索新北木蓮花祕密花園

台灣之光！製琴金獎名師斜槓　重現「日本宮廷經典梳篦」搶先曝光

高雄熟女新手摸八圈！槓上開花+三家通賠　狂嗨後突發心律不整慘了

高雄「免費老人健檢」開搶！逾5.2萬人受惠　預估6月後名額額滿

鐵警台南分駐所　台南火車站警政宣導寓教於樂

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

鬆獅蜥讓飼主幫脫皮！　乖巧不動過程超療癒❤

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

4男狂嗑1公尺必勝客巨大披薩　13mins暴風完食！爽拿1萬元

台南月津港燈節新創燈區　10米超大型藝術裝置《聲鏡》成為亮點

2024台南好熱鬧　月津港燈節、台灣燈會輪番登場！

賴清德、黃偉哲台南新營太子宮參拜祈福發福袋　祝福龍年行大運

東港福袋抽別墅才剛說不賣　老闆又考慮「中秋再辦一次」

新北燈會奇幻之旅2／16登場　打造捷運三鶯線3D彩繪地景

滬尾休閒農業區仙境傳說　探索新北木蓮花祕密花園

台灣之光！製琴金獎名師斜槓　重現「日本宮廷經典梳篦」搶先曝光

高雄熟女新手摸八圈！槓上開花+三家通賠　狂嗨後突發心律不整慘了

高雄「免費老人健檢」開搶！逾5.2萬人受惠　預估6月後名額額滿

鐵警台南分駐所　台南火車站警政宣導寓教於樂

9檔比特幣ETF新上市吸金2800億　幣值連漲7天上看5萬美元

彭佳慧初四回台北塞爆！　11點開車出發「晚上7點才到」：腰酸背痛

快樂好難？心理諮詢師傳授「6招」 讓你遠離負面情緒

初五禁忌全解放！　吃「1食物」堵住小人嘴又旺整年

台灣一堆年輕人開雙B！他好奇問「經濟這麼好嗎」　達人吐原因

台南月津港燈節新創燈區　10米超大型藝術裝置《聲鏡》成為亮點

通膨數據嚇壞投資人！美股重挫520點　日圓貶破150創3個月新低

董仔包整本2000元刮刮樂　揭「內行玩法」：就該這樣買！獎金曝光

高敏敏／過年假期健康亮紅燈　營養師教你解決竅門

2024台南好熱鬧　月津港燈節、台灣燈會輪番登場！

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

地方熱門新聞

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

《龍的傳人》爆紅粉絲都來「萬里長城」追星朝聖

大甲鎮瀾宮國運籤抽出中上籤！

高雄熟女摸八圈爽贏狂嗨竟心律不整

不用人擠人！高雄走春「8處小眾景點」

東港福袋抽別墅才剛喊卡　老闆又考慮再辦一次

桃園走春旅遊熱點第一名　創下年逾2500萬人次

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

龍年2生肖犯太歲　命理師曝轉運方法

高雄走春必搭！「黃色小鴨」渡輪來了

彰化猛鬼醫院改建新大樓　還拿「金質獎」特優

高雄「免費老人健檢」開搶！逾5.2萬人受惠　

淡水天元宮遊賞夜櫻　新北2區櫻花接力綻放

男物流常搬重物手舉不起來　竟是「肩膀長石頭」

更多熱門

相關新聞

清德、黃偉哲台南新營太子宮參拜祈福發福袋

清德、黃偉哲台南新營太子宮參拜祈福發福袋

台南市長黃偉哲春節期間持續走訪各大廟宇參香祈福，13日農曆大年初四，更專程陪同賴清德副總統來到新營太子宮參拜祈福、發福袋，現場民眾絡繹不絕排隊，相當熱情。

鐵警台南分駐所警政宣導寓教於樂

鐵警台南分駐所警政宣導寓教於樂

台南公園女嬰疑遭活埋　檢將解剖查死因

台南公園女嬰疑遭活埋　檢將解剖查死因

台南女嬰遭埋公園沙堆　生母獲2萬交保原因曝

台南女嬰遭埋公園沙堆　生母獲2萬交保原因曝

生母認了公園埋嬰屍　和小10歲男友都獲交保

生母認了公園埋嬰屍　和小10歲男友都獲交保

關鍵字：

台南月津港燈節台灣燈會登場

讀者迴響

熱門新聞

台網紅闖柬埔寨KK園區遭暴打！

新／晚安小雞逃出來了！「遭電擊棒凌虐」脖子有勒痕

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

「財神爺對我微笑」　高雄父女刮中2000萬元頭獎

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

南鯤鯓國運籤　解籤師一看驚呼：最兇、最可怕的一張籤！

晚安小雞位置找到了！　旁邊一整排度假飯店

苗栗小7女店員遭挾持　現場驚悚畫面曝

遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

趙小蘭妹妹趙安吉車禍身亡　年僅50歲

晚安小雞柬埔寨直播失聯！「找不到人」導遊也失蹤

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

即／大樂透下午「提前結束銷售」　台彩道歉了

即／國1北向民雄交流道3車連環撞　回堵6K

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面