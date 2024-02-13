2024台南好熱鬧　月津港燈節、台灣燈會輪番登場！

▲台南春節好熱鬧，月津港燈節、台灣燈會輪番登場，吸引大批遊客朝聖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024月津港燈節登場！每年燈節總吸引大批遊客朝聖，鹽水映照的不僅是人造與天造之光，更是人們對鹽水的熱愛。

2024年月津港燈節展期從1月27日到3月3日，共37天，鹽水美食城於1月27日、2月3日、2月18日還有3月3日，舉辦4場「逛燈節、吃美食、提燈籠」贈送龍年小提燈活動，除了來美食城享受美食外，凡在活動期間於美食城消費，皆可獲得限量可愛的龍年造型小提燈，1月27日及2月3日活動現場民眾參與踴躍，更有許多家長及小朋友迫不及待組裝小提燈，大讚是寓教於樂的好活動，國小以下兒童及70歲以上民眾現場完成組裝小提燈更可獲得精美小禮物1份，還沒領到提燈的民眾別錯過2月18日還有3月3日的場次，數量有限，送完為止喔！

市長黃偉哲表示，除了月津港燈節，2024台灣燈會睽違16年後重回台南，更是迎接台南400年的第一個國際級觀光盛會，本次台灣燈會有安平及高鐵兩個燈區，安平燈區於2月3日率先啟燈，展期從2月3日至3月10日，期間特別規劃14場空中展演，每場次有500台無人機演出，並結合煙火、雷射及燈光秀將點亮安平漁港的夜空；高鐵燈區將於2月24日點燈，同步展演至3月10日，呼籲參觀民眾提前了解燈區內交管措施、聽從交管引導，以及多加利用燈會免費接駁車與大眾運具前來台南賞燈，也希望民眾龍年都可以飛龍迎春過好年，新的一年有更好的開始。

經發局局長林榮川指出，為了讓消費者購物環境更明亮，近年來市府編列經費改善市場照明，鹽水美食城也增加水冷空調設備，加強環境綠美化，不論春夏秋冬這裡都是一個吃飯吃點心的好去處，美食城在月津港燈區中心點，五顏六色的藝術燈飾開啟時，月津港璀璨亮麗；另外配合台灣燈會，安平及高鐵兩個燈區也設有美食市集，讓民眾可以歇歇腿也有機會感受台南美食庶民文化氛圍，歡迎大家來台南逛燈會享美食。最詳細的美食訊息，可至台南市市場處官網 (https://marketoffice.tainan.gov.tw/) 查詢。