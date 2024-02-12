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全國唯一「水上藝廊」　月津港燈節獨特「藝方舟」展現多元藝術

▲全國最美水岸燈節「月津港燈節」，農曆春節假期觀展人潮不斷，已超過15萬人次湧入鹽水小鎮，帶動地方觀光人潮屢創新高。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲全國最美水岸燈節「月津港燈節」，農曆春節假期觀展人潮不斷，已超過15萬人次湧入鹽水小鎮，帶動地方觀光人潮屢創新高。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全國最美水岸燈節「月津港燈節」，農曆春節假期觀展人潮不斷，已超過15萬人次湧入鹽水小鎮，串連鄰近首屆辦理的「新營波光節」，台南溪北兩大燈節相互拉抬，帶動地方觀光人潮屢創新高。

▲全國最美水岸燈節「月津港燈節」，農曆春節假期觀展人潮不斷，已超過15萬人次湧入鹽水小鎮，帶動地方觀光人潮屢創新高。（圖／記者林東良翻攝，下同）

有別於其他燈會，月津港燈節除了因應現地水域特色及環湖景觀等自然環境設置的裝置藝術及多媒體科技藝術作品之外，月津港燈節公18-2徵件區成為大專校院及新秀藝術家實驗試煉場域，拱橋至水秀橋也有全國唯一以水上船屋，展現空間裝置、平面、新媒體及表演藝術等各類藝術型態，宛如藝術方舟水上藝廊，一次讓民眾有多元且豐富觀展體驗。

文化局表示，2024月津港燈節徵件燈區作品也相當亮眼，今年入選水域作品，除了量體吸睛的裝置作品，更有許多結合聲音、科技藝術的裝置，藝術性與創新性相當多元且精彩。

▲全國最美水岸燈節「月津港燈節」，農曆春節假期觀展人潮不斷，已超過15萬人次湧入鹽水小鎮，帶動地方觀光人潮屢創新高。（圖／記者林東良翻攝，下同）

藝術家林建志的《銀河旅人之夜》以尺幅8米的裝置創作通往銀河的入口，希望觀眾放慢腳步，藉由超能想像力進入夢想探索之地；擅長竹編創作的格子設計，則透過竹編雲朵將涼亭打造為《銀河之門》象徵夢境與現實的交錯；森屾創作《通往神獸山的虹橋》以漣漪幻化為翻轉時空的彩虹隧道、以及張啟亮《幻境月港》宛如在夜空中匯聚成一個環繞著月光的傳送門之外，也有許多結合聲音、科技藝術的裝置，包含洪羕喆帶來跟著水波動態律動的《Define-Wave》；林俊遑、黃紀虹以海平面上升闡述人與自然關係的《浮海》、周柏慶以多個星環編織出複雜的幾何視覺以及星鐘敲擊時音符的《仰望聲淵》等精彩創作，為燈節帶來新穎的視覺感受。

後段水域規劃水上船屋別具特色，插畫家林欣蓓善於繪製精緻療癒的水彩創作和角色創作，時常跌倒頭上撞了一個包的獨角獸瑪尼為其特色品牌，船屋區涼亭除了設置獨角獸瑪尼在哪裡跌倒就在哪裡休息的可愛充氣作品《夢境之津：獨角獸的月下夢境》之外，船屋空間也展示其畫作等作品，帶領觀眾進入其療癒的夢境。主打空靈夢幻與超現實的藝術家張譯云帶來《月之精靈-粼靈》創造出屬於月津港的奇幻精靈，以3D標本展示方式，提醒物種消亡的反思。藝術家陳婉宜則將船屋打造為《宇宙養雞場》對未來火星的生活飲食進行想像，充滿奇幻之感。除此之外也有新媒體藝術作品，包含藝術家郭佩奇《AI宇宙漫步》以AI生成電影，想像未來人類的樣貌；永夜安安工作室帶來《探險火寶》則是AR 虛擬互動體驗作品，以不同角度揭開屬於鹽水的記憶。

▲全國最美水岸燈節「月津港燈節」，農曆春節假期觀展人潮不斷，已超過15萬人次湧入鹽水小鎮，帶動地方觀光人潮屢創新高。（圖／記者林東良翻攝，下同）

值得一提的是，已經連續3年參與投件入選的吉他彈唱表演者葉柏毅，推出《羅盤上的樂理說書人》除演出原創歌曲之外，也與曾經參與船屋展出藝術家王玫棋、小提琴演奏家陳彥伯共同合作，再度為觀眾帶來不同氛圍的音樂與視覺饗宴；同樣是表演藝術類的作品，由賴揚名帶來《織夢邊界》，以表演與場域氛圍帶領觀眾探討夢境的世界；而療癒魔法李軒《彼岸的魔法》除了有現場魔術展演，民眾也可以透過船屋內設置的魔術道具，自行操作自動化魔術。

文化局表示，水上船屋展現各種藝術型態，為月津港燈節開創多元實驗性的交流平台，展期間從下午5:30開放至晚上10:30，歡迎國人朋友一同來感受有別其他燈會的觀展體驗。

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