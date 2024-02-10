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大年初一安平燈區湧人潮　台南市區商圈創造觀光效益

▲台南市區各商圈及古蹟景點紛紛湧現走春人潮，根據觀旅局統計，安平燈區已創下逾100萬參觀人次，初估能帶動商圈內店家營業額成長五成以上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市區各商圈及古蹟景點紛紛湧現走春人潮，根據觀旅局統計，安平燈區已創下逾100萬參觀人次，初估能帶動商圈內店家營業額成長五成以上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年台灣燈會「安平燈區」上週正式點亮盛大開展，吸引許多國內外遊客前來造訪，加上適逢大年初一，台南市區各商圈及古蹟景點紛紛湧現走春人潮，根據觀旅局統計，安平燈區已創下逾100萬參觀人次，初估能帶動商圈內店家營業額成長五成以上。

▲台南市區各商圈及古蹟景點紛紛湧現走春人潮，根據觀旅局統計，安平燈區已創下逾100萬參觀人次，初估能帶動商圈內店家營業額成長五成以上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲也邀請民眾趁春節假期，相約來台南觀賞燈會並順遊走逛商圈、開運看古蹟，感受台南傳統又熱鬧的年節文化。

市長黃偉哲表示，時隔16年，2024年的台灣燈會再度回到台南，今年規劃高鐵及安平兩大燈區，而安平承載著豐富的歷史文化，作為台南400年的重要地區，因此率先於2月3日登場，安平燈區除了規劃 30 件作品展示台南起源及歷史人文發展之美外，假日還有空中無人機、煙火及燈光秀等精彩表演，吸引遊客與民眾共同參與，自開展以來，已超過百萬參觀人次，周邊住房率更達8成以上，適逢過年期間，大量的觀光人潮為台南市觀光產業及地方商圈帶來可觀的觀光商機。

▲台南市區各商圈及古蹟景點紛紛湧現走春人潮，根據觀旅局統計，安平燈區已創下逾100萬參觀人次，初估能帶動商圈內店家營業額成長五成以上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經發局林榮川局長表示，安平燈區「台南400」展區與「河光往事」主題展區特色十足，帶動商圈業績逐步成長，加上大年初一走春拜年天氣好，安平燈會單日可望參觀人數創新高，不僅安平老街商圈業績強強滾外，市區海安商圈、國華友愛商圈、孔廟商圈、赤嵌商圈等，商家業績都比平常增加五成，有業者說，發現不少中北部觀光客到台南看燈、消費。

▲台南市區各商圈及古蹟景點紛紛湧現走春人潮，根據觀旅局統計，安平燈區已創下逾100萬參觀人次，初估能帶動商圈內店家營業額成長五成以上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經發局進一步表示，歡迎民眾趁著過年假期來台南安平燈會走走並走逛商圈，消費購物還能參加台南購物節，購物節壓軸大獎為重達1公斤黃金價值兩百萬，還有至3月8日每天推出萬元現金抽獎加碼活動，總獎金高達1百萬。只要將去年7月1日至今年3月10日在台南的消費單據登錄至官方網站或APP，消費累積滿100元即獲得一次抽獎機會，期盼大家踴躍參與，一同參與這場全民購起來的消費盛會！

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