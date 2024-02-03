台灣燈會安平燈區滂薄登場！　3日晚正式啟啟燈

▲展期長達36天的「2024台灣燈會在台南」，3日安平燈區將正式啟燈，安平燈區安排長達12分鐘的無人機、煙火及燈光秀空中展演，緊接著在6時45分進行啟燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

展期長達36天的「2024台灣燈會在台南」，3日安平燈區將正式啟燈，眾所期待的高鐵主燈區則在24日開幕，3日晚上晚間6時30分，安平燈區安排長達12分鐘的無人機、煙火及燈光秀空中展演，緊接著在6時45分進行啟燈儀式。

晚間7時開始，則是磅礡登場的明華園總團大戲《媽祖》，賞燈民眾還有機會抽中台北-熊本來回機票，總共抽出5張！

台南市政府指出，安平燈區啟燈儀式及明華園《媽祖》大戲，都將在安平區安億停車場進行，現場準備8500席自由席座位，分為管制區及非管制區。管制區的座位14:30開放排隊、15:00始開放入場，民眾進出不論次數，皆須配合安檢；非管制區座位於當日中午開放後，即可入座無需安檢。

台南市政府提醒，自由席全數以「先到先坐」方式入座，一人僅有一座，請勿多佔或以拉繩等其他物品佔位。至於想要近距離欣賞安平燈區開幕空中展演秀的朋友，推薦最佳觀賞點是原1661台灣船園區停車場及林默娘公園周邊。

此外，台南市政府和永旺九州合作， 燈會現場除了有擺設九州各縣市的打卡牆以外，可以在本次活動寫下大家對日本、台南的彼此祝福。寫下祝福的遊客，有機會獲得由永旺九州贊助的「桃園-熊本來回機票」五張，開幕點燈儀式當天晚上18:20抽出五位幸運遊客 。

台南市政府強調，安平燈區開幕當天，由於適逢週末，預期將有大批遊客湧入，為強化遊客疏運及提供行人徒步空間，燈區周邊將交通管制，請用路人留意。前往賞燈請多利用活動接駁車，自行開車騎車者請務必先查詢周邊車流及停車格位。相關交通資訊，可上「2024台灣燈會在台南」官網(https://2024taiwanlanternfestival.org/)查詢。

台南市政府溫馨提醒，安平燈區的30件作品，分別座落在林默娘公園(台南400展區)及台南運河沿岸(河光往事展區，在安億橋至望月橋一段)，民眾前往賞燈，請務必穿著舒適的運動鞋或休閒鞋，也要時刻留意同行年長者或幼兒童的身體狀況，如有需要，可就近請救護站或服務站人員協助。

這次邀請明華園總團演出睽違10年的《媽祖》，由孫翠鳳、陳勝在、鄭雅升三大巨星領銜，以及陳昭婷等新生代強將，還有台北市立大學技擊運動學系武術隊、青年高中舞蹈班、安平開台天后宮哨角隊、神將隊等聯合演出，總計動員321位幕前幕後演職員，並採用雙花道、雙升降舞台、六組大螢幕直播，還可看到演員在13層樓高空演出，難得一見的壯觀場面，不容錯過。

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