台灣2024台南燈會　獲旅遊業選定為全球4大亮點活動

▲知名旅遊業者9日公布全球2024年4大亮點活動，其中在2月3日登場的台灣2024台南燈會，又雀屏中選，黃偉哲市長邀國內外遊客「龍來台南」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

知名旅遊業者9日公布全球2024年4大亮點活動，其中在2月3日登場的台灣2024台南燈會，又雀屏中選，其餘還包括日本大阪環球影城重磅回歸的《鬼滅之刃》主題設施、法國巴黎奧運、新加坡F1世界一級方程式賽車比賽等，旅遊業者邀民眾搶先規劃朝聖去！

對於「台灣2024台南燈會」獲旅遊業者選定為全球2024年4大亮點活動，台南市長黃偉哲表示，今年2024正值台南400，台灣燈會也恰好是2024年台南第一個國際級大型活動，台南市睽違16年後再次舉辦台灣燈會，活動開展在即，台南人是抱著辦喜事的心情來舉辦台灣燈會，希望將台南400的文化底蘊、美食美景都能呈現給所有的觀光客。

黃偉哲說，台南市2023年先獲《國家地理旅遊》雜誌肯定，上榜2024年全球最酷景點，6日更獲CNN評選為2024最值得造訪城市，這兩項評選當中，台南都是全台唯一入選的城市，顯見台南美食及名勝獲國際青睞；9日「台灣燈會」又獲旅遊業者kloo選定為全球2024年4大亮點活動，這不僅是莫大的肯定，也是對台南市府的督促；黃偉哲說，南市府會以熱情的心、謹慎的態度，策劃精彩的活動，讓所有來客賓至如歸，希望吸引國內外遊客「龍來台南」。

2024台灣燈會規劃「高鐵燈區」及「安平燈區」2大展區，安平燈區位於安平區的林默娘公園、安平遊憩碼頭及安平運河沿岸，提前於2月3日率先開展，共展出300件以上作品，主題為「台南400」與「河光往事」。「高鐵燈區」位於高鐵站周邊，於2月24日開幕，展出燈藝作品除了主燈外，還有各種主題燈區，目前這二處燈區正積極布置中。