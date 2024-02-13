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大陸 大陸焦點 特派現場

20歲女大生右眼近失明！醫一看「角膜被上百蟲吃」　竟因一個動作

▲▼女子近視手術前查出圓錐角膜。（圖／翻攝自極目新聞）

▲女子近視手術前查出圓錐角膜。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一20歲女大生小余（化名）近些年時常覺得眼睛不舒服，忍不住用手揉，近日就醫一查，竟發現一邊眼睛大概有數百隻蟎蟲在狂爬，畫面相當驚悚。鑑於她的右眼角膜變薄明顯有穿孔風險，醫生建議盡快進行角膜移植手術。近日，小余接受了右眼角膜移植手術。

據《極目新聞》報導，家住武漢的小余今年20歲，正在上大三，近日準備做近視手術，在醫院接受一系列術前檢查後，卻被告知患上了圓錐角膜。

醫生接診後得知，小余近些年來時常會覺得眼睛不舒服，忍不住用手揉。醫生透露「患者右眼僅有指數視力、近乎失明，左眼視力0.3。在她的雙眼睫毛根部發現大量分泌物，隨機檢查8根睫毛上發現有20隻蟎蟲，一邊眼睛大概有數百隻蟎蟲。右眼尤為嚴重，最薄處角膜只有正常角膜1/5厚度。」

經檢查，小余被診斷為「雙眼圓錐角膜，雙眼蠕形蟎瞼緣炎」。近日，醫生先為小余的右眼實施了深板層角膜移植手術，術後再聯合用藥治療雙眼蠕形蟎瞼緣炎。

目前，小余右眼角膜透亮、植片穩定，視力也有所提升，仍在該院接受相關治療。醫生說，「隨著上皮逐漸癒合恢復，她的視力還有望進一步提高。」

醫生表示，圓錐角膜是一種慢性隱匿的病變，具有在兒童青少年中發病率高且易被忽視進而延誤治療等特點。如果任其發展，病情加重後則會導致角膜出現變薄、穿孔等情況，甚至導致失明。

醫生提醒，當眼瞼、睫毛等有類似乾、癢、紅、痛等異樣感時，應及時去專業的眼科醫院進行蟎蟲和角膜檢查，以免造成嚴重後果。

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