「嘖」一聲竟遭已婚助理教授丟筆電砸瞎！想翻盤更審再敗

▲男子抓起筆電，砸瞎女子的眼睛。此為示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

已婚的私立大學林姓助理教授，因討論股票投資問題，與具有博士學位的小三鬧得不愉快，小三僅回了「嘖」一聲，林男竟暴怒，抓起筆電丟擲小三臉部，將她左眼幾乎砸瞎，僅餘光覺。一二審均判刑4年，案經撤銷發回，高等法院更一審再度將林男判刑4年。可上訴。

林男具有台大博士學歷，目前在桃園某私立大學機械系任教，他過去曾與被害女子交往多年。2016年間林男結婚娶老婆，雖然被害人想要中斷關係，但因林男獨自住在學校宿舍，仍與被害人保持交往聯繫，因此2人持續不倫關係。至於被害人則是在新北市某私立大學任教。

判決指出，本案發生於3年前，當時2人共進晚餐後，返回被害人位在台北的住處。但2人開始在言語上發生不快，林男不斷講說股票投資，被害人雖在言語中表達出不耐，但仍持續回應。最後被害人「嘖」了一聲，沒想到林男竟因此暴怒，抓起地上的筆電朝被害人臉部丟去。

被害人遭筆電砸中臉部，左眼立刻滲血，趕赴醫院後，被害人出現頭部外傷、左眼皮撕裂傷、腦震盪、左眼眶骨閉鎖性骨折、左眼球破裂鞏膜裂傷及合併視網膜剝離之傷害，經治療後左眼視能嚴重減損至僅餘光覺。被害人不滿，提出告訴，林男遭「重傷害罪」提起公訴。

法院審理時，林男否認具有傷人的故意，他辯稱「我當下認為她都已經唸到博士學位了，想法怎麼會如此偏差；之後我就生氣了，便以右手撿起她放在地上的筆電，往床墊方向丟，丟完之後不知道為什麼筆電會從我手中滑脫砸到她。」林男說丟到時他也嚇一跳，趕緊打110報警求救。一二審法院均認定有罪，將林男判刑4年。上訴最高法院後，最高法院認為有必要調查林男是否自首，因此撤銷發回更審。

更一審法院審理後，仍認定林男確實丟擲筆電砸瞎被害人的眼睛，另外也認為林男不符合自首減刑要件，不予減刑。經過重新量刑審酌後，更一審法院再度將林男判刑4年。可上訴。