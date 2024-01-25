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雙寶爸結紮4年「老婆懷孕了」　急動手術不要孩子！全場臉綠

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO結紮4年，老婆竟懷孕了。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「我很想留下祂！」一名人夫透露，老婆說好只生2胎，於是生完2寶後，原PO就去做結紮手術，這已經是4年前的事了，殊不知老婆日前懷孕，卻堅持不要這個孩子，最後做了手術拿掉，讓原PO相當不捨喊話「希望祂可以找個好人家。」而文章曝光後，網友臉色全垮了，反問「等等...所以你不介意你老婆外遇是嗎？」

一名網友在臉書《匿名公社》表示，老婆婚前就講明只生2胎，如果懷第3胎就會拿掉，而婚後也順利生了2寶，原PO也毅然決然結紮，確保兩人享受魚水之歡，不用擔心再鬧出人命。

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怎料最近老婆懷孕了，目前已有5周，但原PO早已結紮4年。原PO說，想留住這個意外的小生命，無奈老婆堅持拿掉，「畢竟受苦受難的是老婆，我尊重她。」

於是選了一天去做手術，原PO感嘆「簽名時其實我很擔心...擔心老婆身體狀況，也很捨不得『祂』。」事後原PO還去廟裡一趟，拿了心經回家抄寫，盼著孩子能找到好人家。

文章曝光後，全場網友卻臉綠了，「有人現在想的事情跟我一樣嗎」、「你有跟表弟討論過怎麼處理嗎」、「等等...所以你不介意你老婆外遇是嗎」、「雖然結紮後還是有機會中獎，但是你有問過老王嗎」、「有沒有問過生父的意見？」「確定是你噴的」、「突然看到你頭上綠綠的」、「這個突破萬難來的孩子就這樣被處理掉，真的是非常可惜...如果是真的話」、「你又不是孩子的爸，怎能擅自做決定」。

究竟結紮還可能懷孕嗎？亞大醫院泌尿科主治醫師蕭子玄曾解釋，此狀況非常罕見，因醫病量不多，很難做大型研究去找出原因，但一般來說99%以上是不會的。

不過也是有特殊案例，新竹一名三寶爸在PTT透露，2022年做完結紮手術，老婆卻在隔年懷孕，去婦產科檢查確認已第六周，當下懷疑被戴綠帽，於是赴泌尿科驗精，「結果是一個顯微鏡下有6隻，4隻活動力超強有A、B級，2隻是低活動力C、D級。」

事後，三寶爸拿著檢體及報告，到結紮的診所掛號，並再做了一次免費的結紮手術，醫師也感到訝異直呼，已幫近數千人結紮，他是第二個有這個問題的。

對此，原PO才放下心中大石頭並相信老婆沒偷吃，同時也勸各位人夫們「各位如果結紮一定精子數要驗到0，不可以便宜行事，然後就算驗到0，過個1、2年還是要再次確認。」

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