　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超罕見！1.5cm「隱形殺手」黑色素瘤長在眼睛　醫花4hrs成功切割

▲▼眼底病變尖端醫學中心主任陳珊霓。（圖／記者許權毅攝）

▲嘉義一名52歲陳女眼睛內長出1.5公分大的惡性黑色素瘤（紅圈處），中醫大附醫眼底病變尖端醫學中心主任陳珊霓，成功替陳女切割保住眼睛。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者許權毅／台中報導

嘉義一名52歲陳女去年突然發現右眼一片白茫茫，結果被診斷出眼內長出「脈絡膜惡性黑色素瘤」，也就是眼癌，經腫瘤掃描，發現大小約1.5公分，幾乎佔據眼睛的25%。中醫大附醫安排難度相當高的微創手術，成功保留完整眼球，也保存相當程度的視力，是全台僅第二例「免摘眼」成功切除腫瘤案例。

52歲陳女是普通上班族，去年7月時，突然感覺右眼一片白茫茫、出血，嚇得趕緊到嘉義某醫院就診，院方要他轉診至中醫大附醫，雖然眼睛沒有明顯外觀異常，但是經過眼睛超音波、核磁共振檢查，確定是脈絡膜有腫瘤，陳女雖感到害怕，但秉持積極治療心態「相信醫生」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼眼底病變尖端醫學中心主任陳珊霓。（圖／記者許權毅攝）

眼底病變尖端醫學中心主任陳珊霓表示，病理報告出爐後，發現陳女患上的脈絡膜惡性黑色素瘤，是「隱形殺手」黑色素細胞產生惡性變化而來，是一種致死率高的眼睛的原發惡性腫瘤，所幸陳女的腫瘤無轉移。

陳珊霓表示，黑色素瘤常發生在皮膚，眼睛相對少見，根據衛福部2021年癌症登記報告，眼內惡性黑色素瘤只有17例。過往早期治療只有眼球摘除，對病人日後生活影響極大，現行也有質子治療，雖療效尚可，但因療程較昂貴，且腫瘤多數只能維持或稍微減少大小，也可能有青光眼、放射線視網膜病變等副作用。

▲▼眼底病變尖端醫學中心主任陳珊霓。（圖／記者許權毅攝）

本次利用微創手術切割，難度極高，耗時4小時，全靠陳珊霓的高超執刀功力，成功替陳女保留完整眼球，也保存相當程度的視力，讓她能重拾生活品質跟自信。陳珊霓坦言手術非常困難，要非常小心，也是全台唯一完成2例此手術的醫師。

ET快訊
熊霓無敵晃爆紅！　胡瓜「幫搬家還見家人」
「ACE王牌交易所」虛擬幣吸金近10億！　王牌大律師慘了
獨／夫妻遭夾扁雙亡！　駕駛賠1640萬和解
女主播宮鬥「瘋傳她下咒」！　古彩彥揭符咒真相
15歲少年追雪被同學放鳥…走8hrs下山　全身淋溼警局求助
他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」
超哥打完人比中指「李易發聲力挺Respect」！　網傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

罕病律師陳俊翰遭訕笑　王必勝：除了流量「應注意社會底線」

2寶媽抓老公「怪怪舉動」心碎了　網一面倒給建議：先不要離婚

超罕見！1.5cm「隱形殺手」黑色素瘤長在眼睛　醫花4hrs成功切割

寒流待在家叫炸雞外送「等2小時還沒來」！網見點餐時間：難怪沒人

頂大清純女友「狂跟警衛開房」　他見鹹濕對話氣炸！

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

鄭家純遭罵「臭機歪」怒提告　酸民下場曝光！PTT嘆：言論過頭了

一群人不怕冷「超哥店外擠到人行道」　鄰居看傻！PTT噴：最愛排隊

《夜夜秀》炸全網怒火！他點名「1群人」最可悲：笑得東倒西歪

高雄又有新渡輪了！黃色小鴨外觀萌翻　全新「雄棧1號」正式啟航

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

罕病律師陳俊翰遭訕笑　王必勝：除了流量「應注意社會底線」

2寶媽抓老公「怪怪舉動」心碎了　網一面倒給建議：先不要離婚

超罕見！1.5cm「隱形殺手」黑色素瘤長在眼睛　醫花4hrs成功切割

寒流待在家叫炸雞外送「等2小時還沒來」！網見點餐時間：難怪沒人

頂大清純女友「狂跟警衛開房」　他見鹹濕對話氣炸！

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

鄭家純遭罵「臭機歪」怒提告　酸民下場曝光！PTT嘆：言論過頭了

一群人不怕冷「超哥店外擠到人行道」　鄰居看傻！PTT噴：最愛排隊

《夜夜秀》炸全網怒火！他點名「1群人」最可悲：笑得東倒西歪

高雄又有新渡輪了！黃色小鴨外觀萌翻　全新「雄棧1號」正式啟航

KBS歌曲最新審核結果！(G)I-DLE有兩首沒過　〈Wife〉遭指太煽情

小學3年級才知「媽媽還活著」！奶奶騙：被車撞死了　亮曦由繼母帶大

罕病律師陳俊翰遭訕笑　王必勝：除了流量「應注意社會底線」

中諾復交儀式在北京舉行　兩國外長簽署文件後「握手合影」

網易遊戲發布寒假限玩令！　未成年春節期間「只能玩9小時」

一家三口擠「6坪套房無對外窗」　北漂妹見一幕嘆：小孩好衰

不信Albee沒聽到！　郭昱晴見她「拍手大笑一幕」氣炸：人性醜惡一面

打卡新景點！花蓮曼波園區吹起粉紅泡泡　2.4米高浪漫馬車登場

西螺福興宮「八仙綵」免費送　太平媽祖廟為喜事添福氣

「ACE交易所」虛擬幣吸金案！王牌大律師撒黑錢變老闆　慘遭聲押

生活熱門新聞

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉

懷孕不適被婆婆嗆　夫怒反問她秒閉嘴

畢業證書印好了！國三生明告別式　師生和網友百人送行

《賀瓏夜夜秀》被抵制！　台大醫拒看「噁心節目」

即／全台「低溫特報」急凍！18縣市橘燈

再冷一天！　下波變天時間曝

吃橡皮筋喊好吃？館長盲吃嘆：以為我弱智嗎

《夜夜秀》遭圍剿全因為他！　來賓不認錯開嗆

今晨6.8℃！寒流還捨不得走　全台低溫特報凍番薯

更多熱門

相關新聞

棒棒堂敖犬放閃「台中愛巢」　房仲一眼認出：3000萬起跳

棒棒堂敖犬放閃「台中愛巢」　房仲一眼認出：3000萬起跳

從偶像團體棒棒堂發跡的男藝人敖犬，經常在社群媒體上與未婚妻發發公開放閃，日前兩人還在「新家」拍攝影片，與粉絲分享買房的喜悅並感性寫下：「終於在40歲這年，實現了給自己的諾言，漂回台中買下了心中的Dream house。」也感動不少網友。

嘉義蘭潭水庫出現奇景　潭面如燒開水「強強滾」

嘉義蘭潭水庫出現奇景　潭面如燒開水「強強滾」

台中1天17人無呼吸心跳送醫！最年輕46歲

台中1天17人無呼吸心跳送醫！最年輕46歲

彩虹爺爺「不住在眷村」...租鐵皮屋夢中離世

彩虹爺爺「不住在眷村」...租鐵皮屋夢中離世

即／弟打死啃老哥　檢罕「義憤殺人」6萬交保

即／弟打死啃老哥　檢罕「義憤殺人」6萬交保

關鍵字：

台中嘉義殺手黑色素瘤眼睛腫瘤中國附醫中醫大附醫

讀者迴響

熱門新聞

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

胡瓜年下戀熊霓「抓包她另交正牌男友」！

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

Albee道歉了！揭《夜夜秀》脫稿內幕

國小宿舍大火13人罹難！17坪住32人震撼陸網

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

瑟七宣布離開台灣　獲得老闆支持

為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面