超罕見！1.5cm「隱形殺手」黑色素瘤長在眼睛　醫花4hrs成功切割

▲嘉義一名52歲陳女眼睛內長出1.5公分大的惡性黑色素瘤（紅圈處），中醫大附醫眼底病變尖端醫學中心主任陳珊霓，成功替陳女切割保住眼睛。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者許權毅／台中報導

嘉義一名52歲陳女去年突然發現右眼一片白茫茫，結果被診斷出眼內長出「脈絡膜惡性黑色素瘤」，也就是眼癌，經腫瘤掃描，發現大小約1.5公分，幾乎佔據眼睛的25%。中醫大附醫安排難度相當高的微創手術，成功保留完整眼球，也保存相當程度的視力，是全台僅第二例「免摘眼」成功切除腫瘤案例。

52歲陳女是普通上班族，去年7月時，突然感覺右眼一片白茫茫、出血，嚇得趕緊到嘉義某醫院就診，院方要他轉診至中醫大附醫，雖然眼睛沒有明顯外觀異常，但是經過眼睛超音波、核磁共振檢查，確定是脈絡膜有腫瘤，陳女雖感到害怕，但秉持積極治療心態「相信醫生」。

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眼底病變尖端醫學中心主任陳珊霓表示，病理報告出爐後，發現陳女患上的脈絡膜惡性黑色素瘤，是「隱形殺手」黑色素細胞產生惡性變化而來，是一種致死率高的眼睛的原發惡性腫瘤，所幸陳女的腫瘤無轉移。

陳珊霓表示，黑色素瘤常發生在皮膚，眼睛相對少見，根據衛福部2021年癌症登記報告，眼內惡性黑色素瘤只有17例。過往早期治療只有眼球摘除，對病人日後生活影響極大，現行也有質子治療，雖療效尚可，但因療程較昂貴，且腫瘤多數只能維持或稍微減少大小，也可能有青光眼、放射線視網膜病變等副作用。

本次利用微創手術切割，難度極高，耗時4小時，全靠陳珊霓的高超執刀功力，成功替陳女保留完整眼球，也保存相當程度的視力，讓她能重拾生活品質跟自信。陳珊霓坦言手術非常困難，要非常小心，也是全台唯一完成2例此手術的醫師。