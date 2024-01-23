貴婦奈奈一家落跑！麻醉師恐1人衰扛醫療糾紛867萬餘元

▲貴婦奈奈夫婦，與公公黃立雄共同經營的醫美診所，爆發醫療糾紛。（組合圖／翻攝臉書、杏立博全網站）

記者吳銘峯／台北報導

網紅「貴婦奈奈」的丈夫黃博健、公公黃立雄，共同經營的醫美診所「杏立博全」2018年11月惡性倒閉，一家人捲款10億元潛逃加拿大。而診所先前有一名何姓女患者因減脂手術後死亡，家屬向黃氏父子、胡姓麻醉師求償1913萬餘元，一審判賠834萬，高院23日加碼改判賠867萬餘元，但因貴婦奈奈一家落跑，這筆賠償恐由胡姓麻醉師一人扛下。

「貴婦奈奈」本名蘇陳端，自2004年起在無名小站經營「貴婦奈奈的福態日記」部落格，人氣漸漲。她之後取得國立臺灣師範大學教育心理輔導研究所諮商心理組碩士學位，並考取諮商心理師證照，她代言許多產品，更是第一屆百萬部落客得主。她2011年與醫師黃博健結婚，之後與公公黃立雄等，共同成立醫美診所「杏立博全」。

不過2018年11月間傳出診所惡意倒閉，多家廠商因收取不到貨款，報警處理，檢警遍尋不到貴婦奈奈一家人，網路傳言一家人因過著豪奢生活，經營不善，決定捲款10億元潛逃加拿大。2019年初檢方對3人發布通緝，時效25年，直到2043年為止；隨後外交部也依法註銷3人的中華民國護照，並向加拿大官方行文，希望能將3人引渡回台，但至今仍未成功。

貴婦奈奈一家跑了後，也爆發醫療糾紛。一名何姓女病患的家屬起訴指稱，2016年10月間赴診所接受超音波減脂及雙側眼周電波拉皮等療程，胡姓麻醉師術前卻未依醫療常規卸除何女水晶指甲，導致女子在療程實施中發生唇色略白及膚色異常現象、血氧飽和度的探測數值持續降低，即便療程結束仍昏迷不醒。何女最後送台大醫院急救，最後仍因腦幹受損過於嚴重而死亡。家屬因此向黃氏父子與胡姓麻醉師，求償連帶給付1913萬餘元。

一審法院判決3人必須連帶賠償834萬餘元。案經上訴，高等法院二審審理後，重新計算死者2名未成年子女的扶養費用，最後加碼改判賠867萬4065元。可上訴。但因黃氏父子目前仍不知去向，最後這筆賠償，恐由胡姓麻醉師一人負擔。