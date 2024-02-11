春遊淡水漁人碼頭迎金龍　尋訪秘境雙心石滬過新年

▲淡水漁人碼頭「情人橋光雕」。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024年好運龍有春，新北市漁業處邀請大家過年來淡水漁人碼頭迎金龍，與情人橋的龍年巨型的地貼「吉龍舞春」合影討吉利。港區除了情人橋，還有多樣設施，有具迷人河岸風景的木棧道、漁港風情的浮動碼頭，也有秘境心型石滬等著您探訪，還有免費讓小朋友暢玩的幾米溜溜帽遊樂場及滬水一方的積木共和國等，讓新年走春的旅程不乏味。

淡水漁人碼頭是一處多功能漁港，保有漁作功能並兼具休憩觀光，適合過年闔家遊憩，幾米女孩裝置藝術隱身港內，讓民眾拍照打卡，還有色彩繽紛的幾米溜溜帽遊樂場，可讓孩子們盡情的探索，福容飯店旁滬水一方內的積木共和國，也是家長帶孩子放電的好所在。

▲淡水漁人碼頭「心型石滬」秘境。

浮動碼頭上停泊的船舶隨波蕩漾，水面上映著多變的天空，搭配後方如白色風帆的情人橋，呈現出美麗的漁港風情；港區內的幾米漁人碼頭遊園車，過年期間帶大家輕鬆遊漁港（營運時間為下午時段，依現場公告為主；票價：遊園車總站-溜溜帽遊樂場站50元，返程優惠價30元），而木棧道下商店街也有活海產、異國料理、海鮮炸物等美食（營業時間12點至20點）。

黃昏時刻，木棧道旁無邊際的河岸風光，與淡水著名的美麗夕陽相互輝映，讓追著落日的民眾感動滿滿；緊接著情人橋於整點上演音樂光雕秀（下午6點起整點1場，每日共5場），當夜幕低垂光影交錯綻放，將情人橋的光影倒影映在河面上時，畫面十分浪漫迷人。

▲漁人碼頭地標情人橋。

白色情人橋是漁人碼頭的地標，但鮮少人知道漁人碼頭靠近沙崙海灘的後哨附近，還有個石滬秘境，當退潮時會在岸邊出現一處愛心造型的石滬，與周圍碧海藍天相互輝映，成為非常漂亮的美景。

石滬是早年先民為捕魚而砌，秘境處所保留下來的石滬遺跡，其中一處堆砌形狀如同愛心，稱為「心型石滬」，完整的心型石滬要待退潮時才會出現，近期最佳觀看時間為上午7點至中午12點前（潮汐資訊可至交通部中央氣象署網頁，查詢彭佳嶼基隆海面—新北市淡水每日乾潮時間）。

新北市漁業處表示，淡水漁人碼頭腹地廣大，透過「嗨漁港」，賦予漁港多元環境，推動漁業永續發展，使漁港不再限於傳統漁作，白天到漁人碼頭的地標情人橋與龍年巨型春聯合影討吉利及探訪秘境石滬，港區也有深受孩子們喜愛的溜溜帽遊樂場與積木共和國，到了傍晚時分漫步沿岸木棧道追逐落日，接著欣賞情人橋上的音樂光雕秀節目，體驗漁人碼頭白天與夜晚的兩種不同風貌。

▲港區幾米女孩裝置藝術。

▲情人橋巨型春聯地貼「吉龍舞春」。

▲情人橋巨型春聯地貼「吉龍舞春」。