新北市民隱形好厝邊　3座垃圾焚化廠春節不打烊

▲新北八里垃圾焚化廠。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今天是大年初二，新北市三座焚化廠仍持續消化過年前累積至今的垃圾，堪稱市民的「隱形好厝邊」。新北市共有八里、樹林以及新店3座垃圾焚化廠，每年處理轄內近90萬公噸的垃圾，每年除了歲修期間停爐外，更是24小時開機運轉，就連春節期間垃圾車暫停收運服務，焚化爐仍是日以繼夜的工作。

環保局表示，以八里垃圾焚化廠為例，2023年總計處理7件民眾通報協尋失物的案件，民眾誤丟的貴重物品如手機、身份證件、鑰匙、現金等，甚至有民眾誤將假牙丟入垃圾車。焚化廠接獲民眾通知後會立刻啟動協查，確認車輛駛入廠區後，焚化廠人員會與清潔隊員一同將車內的垃圾逐批倒出，並與民眾一同破袋查找。民眾最終順利找回，都激動地連連向焚化廠人員及清潔隊員道謝。

▲八里焚化廠環境教育戶外教學課程，帶領學員前往挖子尾自然保留區。

環保局說明，平時收運民眾日常垃圾的循線垃圾車，每次收運滿載後，會直接前往焚化廠，經過地磅秤重計量及安全檢查程序，垃圾車將行駛至焚化廠的傾卸平台，再將車內的廢棄物傾卸入垃圾貯坑內。若民眾發現不慎將重要物品連同垃圾一起丟入垃圾車中，聯繫清潔隊並明確告知丟垃圾的時間地點後，清潔隊員即可查詢該輛車當下位置，並通知該車輛及焚化廠端啟動協查作業，防止垃圾車將垃圾倒至貯坑。

環保局也指出，八焚廠的貯坑深達25公尺，相當於9層樓高，「一旦垃圾傾倒至貯坑後，就再沒有找尋的機會了，把握關鍵救援時間很重要！」而作為市民安心可靠的好厝邊，八焚廠也一直致力於在地文化與環境教育推廣，2016年成為新北市環境教育設施場所後，推出多元環境教育課程及安全友善的環境設施，課程融入垃圾處理流程與八里在地人文歷史，提供學員豐富的學習體驗。

▲八里焚化廠環境教育到校教學課程。

目前八焚廠有5套環境教育課程，針對從國小三四年級至成人不同階段的學員分別設計專屬課程；更有2套針對國小三年級以上學員設計的戶外教學課程─「風光的八里左岸」及「懷古的太平濱海步道」，帶領學員參訪八焚廠、新北市永續環境教育中心、挖子尾自然保留區等地，在課程中認識在地人文歷史景觀及環境永續的意義。

另外，設計2套到校教學課程「海岸邊的玻璃屋」及「石在有來頭」，讓學生在學校就可以有機會了解垃圾是如何進行處理的，並透過介紹焚化廠建置歷史，讓學員思考如何在生活中平衡自身需求與環境代價。更多環境教育課程相關資訊，可至「新北市環保局八里垃圾焚化廠」官網查詢。

▲民眾誤將假牙丟入垃圾車，在八里焚化廠傾卸平台順利找回。