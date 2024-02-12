侯友宜初三新北參拜祈福發福袋　暖心民眾回贈人蔘液補充元氣

▲侯友宜初三新北參拜祈福發福袋。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（12日）是農曆大年初三，新北市長侯友宜前往土城五穀先帝廟、慈法禪寺、中和廣濟宮及福和宮走春，祈求眾神保佑市民今年「吉龍舞春」、豐收盈滿。侯友宜在土城五穀先帝廟致贈民眾福袋時，還有暖心民眾回贈人蔘液，希望市長全力衝刺市政外，能夠補充元氣也顧好身體。

侯友宜表示，新北市因為有眾神明的庇佑，逐漸走出疫情的低迷，市政得以順利推展。今天特別來到主祀神農大帝的五穀先帝廟及福和宮祈福，希望新的一年新北市也能百業興盛，市民平安健康，一天比一天更好。他也感念各寺廟又一年的守護與支持，不但是許多民眾的心靈支柱，更是長年支持市府送暖。

一早超過500名民眾來到五穀先帝廟前排隊等待領取市長福袋，短短半小時福袋就被領取一空。侯友宜笑說，他每年都會前來參拜，今天除了和大家分享喜氣，新的一年也希望帶給新北市民更美好的生活，像是行經土城的捷運三鶯線，工程現正如火如荼進行中，土城的人口也在持續地成長。現場更有遠從台中、嘉義前來探親、參拜、求健康的民眾，收到侯市長發送的福袋，直呼既意外又開心。

另外，保存許多珍貴史蹟、歷史超過兩百多年的中和廣濟宮、福和宮，排隊領福袋的人龍也不遑多讓，超過上千民眾，最久的排隊等待超過3個小時，民眾除了來向市長領取好運，也順道來參觀百年老廟，並到旁邊的廟美綠林小徑走走，欣賞牆上彩繪的運河及村莊生活景象，回味舊時風情。

慈法禪寺則連三日辦理法華勝會暨供佛齋天祈福大法會為信眾祈福，淨耀大法師祝福每個人的自身福報俱足、諸市吉昌，新的一年都心想事成。

民政局表示，大年初三是許多人出遊的日子，2024新北燈會將於2月16日在三重大都會公園「龍」重登場，目前在密集試燈中，大家可以抓住春節假期的尾聲，到三重搶先看。另外沒拿到福袋的朋友也還有機會，明天可以到新北市泰山區頂泰山巖、下泰山巖或五股賀聖宮，市長也會在那裡和市民朋友一同歡度春節假期。