新北優化景觀廊道　林口文化北路中央分隔島再升級

▲新北優化景觀廊道，文化北路1段492巷仁愛路2段。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市景觀處依循城市綠美學計畫推動「景觀廊道」，透過盤點、分析本市景觀廊道，並依地區特性，塑造足以展現當地風格地景，產生空間氛圍與綠色串聯，打造多元型態的景觀廊道，創造各自不同特色，本次針對林口區文化北路中央分隔島植栽進行改善，範圍為文化北路八德路至仁愛路口段，全長約2.2公里。

景觀處指出，文化北路為林口交流道連接之主要的交通動線之一，中央分隔島上的中東海棗經多年細心養護，生長狀況良好，使文化北路成為林口區具代表性的特色道路。植栽設計原則以既有中東海棗為基底，點綴開花灌木（如梔子花）搭配觀葉灌木，如：金門赤楠及台灣赤楠，雪白的花色搭配高低層次、粗細質感交錯的紅葉，並以宮粉仙丹綴邊，繡球般的團團紅花球柔化道路線，營造豐富多樣的道路景緻。

▲陽光灑在文化北路1段492巷仁愛路2段的中央分隔島，美不勝收。

景觀處表示，配合推動農業健康市/式，從身邊的環境做起，提升生活景觀，促進身心靈健康，目前已完成12條景觀廊道，有郊山型廊道-雙泰產業道路櫻花廊道修剪及複層次植栽（櫻花、杜鵑及繡球花）種植、水岸型廊道-淡水公司田溪種植杜鵑、宮粉仙丹、扶桑、桂花及金英樹等多種季節開花灌木、都會型廊道-板橋文化路修剪及種植複層次植栽四季海棠等季節草花，藉由微整型手法，適度修剪，將生長旺盛喬木樹冠疏剪，引入光線並改善通風，提供地面層植生更佳的棲地環境。

景觀處說，本次透過種植開花植物宮粉仙丹及梔子花並輔以多彩的灌木混合搭配營造林口區文化北路景觀，期待透過綠化改善，使綠色資源深入於各市區廊道、重要節點、水岸及郊山等自然景觀，藉以提升都市景觀品質，促進城市生態永續的發展，翻轉新北綠城市之面貌，民眾不妨留意周邊恣意綻放的美麗，感受植栽多樣性及特色景緻，更多的花況、花季與相關活動資訊，可以到臉書搜尋「賞花快報」粉專，歡迎大家點讚並追蹤。