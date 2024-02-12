年輕妹出門「改拿1款包包」驚呆他！一票人超愛：輕又能裝

▲帆布袋輕便且容量大，髒了能直接洗。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人背名牌包最怕遇到下雨，相比帆布袋來說，它容量更大且不怕髒！一名網友驚呼，日前出門吃早餐散步，陸續看到好幾名妹子不是背精品包，而是拿著文青風的帆布袋出門，由於以前這種包包常被當成購物袋使用，讓他好奇拋問「現在拿帆布袋的年輕人是不是越來越多了？」

一名網友在PTT表示，某天早上散步時，看到好幾個女生拿著簡約白色系的帆布袋，「以前這種東西多半拿來當購物袋」，如今已當成可帶出門的包包來使用。

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原PO直言，白色帆布袋「感覺文青又環保還省錢」，因此好奇拋問「現在拿帆布袋的年輕人是不是越來越多了？」

文章曝光後，一票網友+1點頭回應，「我都拿家樂福購物袋，百搭」、「我都背昇X昌送的購物袋，好背又好清洗，不輸某人一直強迫推薦的f牌真皮包」、「我也拿帆布包，但我不是年輕人」、「唯一推茄芷袋」、「台灣皮包要常保養，不然一下就發霉了，有夠麻煩」。

正因為帆布袋便宜又輕便，許多網友直言，髒了直接丟也不心疼，「輕+能裝又便宜，髒了直接丟」、「輕便就是讚啊，名牌包很重，還要保養很麻煩」、「因為放地上不心疼，髒了再換一個也很容易」、「方便啊！一條帶子，可背可提又可拿，什麼東西丟進去就好，好塞容量大重量輕，不裝東西時又能壓很小；但缺點是零錢鑰匙這類小物緊急時很難找」、「方便+便宜，髒了丟洗衣機就好」、「我有香奈兒，但這幾年帶布包出門很方便又可愛耶」。