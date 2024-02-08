　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓第一夫人收受名牌包　尹錫悅未道歉只認：她無法冷酷拒絕

▲▼南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希20日上午搭乘空軍一號專機啟程飛往英國。（圖／CFP）

▲南韓總統尹錫悅與第一夫人金建希。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓4月10日將舉行國會大選，去年11月第一夫人金建希卻被爆出昔日收受迪奧（Dior）名牌包的偷拍影像，總統尹錫悅與執政黨國民力量黨至今仍飽受輿論壓力。尹錫悅7日首度回應爭議，稱妻子「無法冷酷拒絕」是問題所在，言明這是一種「政治操作」並承諾不會再發生類似事件，但未使用道歉或遺憾等表述。

▲▼尹錫悅之妻金建希26日下午在國民力量總部召開記者會致歉。（圖／CFP）

▲尹錫悅之妻金建希「迪奧包爭議」被認為有夫人干政之虞。（圖／CFP）

根據韓聯社報導，尹錫悅7日在公營電視台KBS一檔與總統對談的節目中回答主持人提問，首次回應了延燒2個多月的「迪奧包爭議」。尹錫悅定調針對此事件的立場，認為這是「政治操作」，理由是在手錶安裝針孔偷拍，且影片攝於2022年8月卻選擇在大選前公布等。

▲▼南韓第一夫人金建希昔日收受迪奧（Dior）名牌包過程的偷拍畫面。（圖／翻攝YouTube／서울의소리 Voice of Seoul News）

▲南韓第一夫人金建希昔日收受名牌包過程的偷拍畫面。（圖／翻攝YouTube／서울의소리 Voice of Seoul News）

據報導，相關影片是2023年11月在YouTube頻道首爾之聲（서울의소리）上發布，旅美韓僑崔在永牧師準備了300萬韓元（約新台幣7萬元）的名牌包交給南韓第一夫人金建希，並偷拍了她收受名牌包的過程。

尹錫悅強調，在目前的情況下，比起政治操作本身，應該更專注於「劃清界線的處事方式」。他表示，將透過更嚴謹的態度處事，並表明了不會再次發生類似事件的意志。

▲▼南韓總統尹錫悅、妻子金建希出訪西班牙馬德里，受邀出席北約組織峰會。（圖／路透社）

▲南韓總統尹錫悅2022年與妻子金建希出訪西班牙馬德里。（圖／路透）

但尹錫悅也提到，妻子金建希中學時代即喪父，為了偷拍而贈與名牌包的人士，以與她先父的交情為由接觸金建希，「總統或是總統夫人很難對任何一人苛刻相待，請求大家理解當時的情況」。尹錫悅認為，妻子「未能冷酷地拒絕對方，若要說是問題那也算是吧，但就會覺得有點令人惋惜」，還說他自己「也有過那種時候」。

BBC報導指出，反對黨共同民主黨認為，尹錫悅未能達成公眾想看見他真誠道歉的期望，「對於總統厚顏無恥的態度感到絕望」。根據上周南韓蓋洛普民調，尹錫悅的支持度已經下滑至29%，降到9個月以來的最低點，民調結果也顯示51歲第一夫人所涉爭議是受調查民眾不支持尹錫悅的原因之一。

►►►韓「最美第一夫人」收名牌包醜聞　衝擊執政黨選情

ET快訊
LISA確定掰了YG！　宣布「創個人廠牌」
習近平發表拜年談話！
過年「5大討人厭行為」別對孩子做！　過來人爆共鳴
公司大賺！金融業妹子卻只領「0.5個月年終」氣炸
威力彩「3.1億」小年夜開獎！　3星座旺翻
LINE瘋傳「龍年領紅包」　千萬別點開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓第一夫人收受名牌包　尹錫悅未道歉只認：她無法冷酷拒絕

冰島火山「橘紅岩漿」猛烈噴出超壯觀！　3個月內第3度噴發

人體運毒「狂吞89膠囊」！　5旬男機上暴斃

日本鬧計程車荒！4年來司機暴跌2成　「2大原因」曝光

法驚爆食安風險！30%瓶裝水「過濾污染水」後售出　知名品牌也上榜

銀行員揭「真正有錢人」3大特徵　不是全身名牌！穿著樸素用意曝光

狗狗偷逃家「沿路咬傷12人」　傷者縫10針！日飼主：不知何時跑走

巴基斯坦大選前夕「2起爆炸案」！釀28死34傷　IS宣稱犯案

特斯拉裁員？　高層收郵件：要求評估「每個職位的必要性」

北極熊把小冰山當床熟睡！這一幕令人心酸　獲年度野生動物攝影獎

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

安普賢《財閥X刑警》靠鈔能力辦案　少爺當警察...還柯南上身碰殺人事件

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

南韓第一夫人收受名牌包　尹錫悅未道歉只認：她無法冷酷拒絕

冰島火山「橘紅岩漿」猛烈噴出超壯觀！　3個月內第3度噴發

人體運毒「狂吞89膠囊」！　5旬男機上暴斃

日本鬧計程車荒！4年來司機暴跌2成　「2大原因」曝光

法驚爆食安風險！30%瓶裝水「過濾污染水」後售出　知名品牌也上榜

銀行員揭「真正有錢人」3大特徵　不是全身名牌！穿著樸素用意曝光

狗狗偷逃家「沿路咬傷12人」　傷者縫10針！日飼主：不知何時跑走

巴基斯坦大選前夕「2起爆炸案」！釀28死34傷　IS宣稱犯案

特斯拉裁員？　高層收郵件：要求評估「每個職位的必要性」

北極熊把小冰山當床熟睡！這一幕令人心酸　獲年度野生動物攝影獎

昔「浪花小弟」普爾主場0分遭狂噓　球迷狠酸：該退休了

陳志強1句話踩到地雷　曾智希「暴哭冷戰3天」：女人真的無法接受

LISA確定掰了YG！宣布「創個人廠牌LLOUD」　BP剩Rosé去向未定

習近平拜年堅決反對台獨　評2023年「風景這邊獨好」

專訪／陳柏霖認40歲後「身邊都年輕人」　蔡思韵遇合照：推劉俊謙出去

台糖肉品檢出瘦肉精為個案　許淑華：利用食安抹黑者應道歉

台灣緝逃形同具文　黑幫要角用化名變董座...7年吸金百億

林智妍出賣男友「到晛超後悔跳狂舞」！　金東輝自稱熱舞社一跳全翻車

公司大賺！金融業妹子卻只領「0.5個月年終」：趕員工嗎

黃色小鴨夯！高雄13飯店住房餐飲優惠一次看　遊艇視角賞鴨最搶手

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

國際熱門新聞

不是全身名牌　銀行員揭「有錢人」3大特徵

德國公主「上空露點」登花花公子封面！

68歲婦人擁2400萬資產　卻只搶超市打折食品

繼承親戚上億遺產！韓男裸辭後傻眼了

瓜地馬拉聲明：繼續視台灣為獨立國家

英鋼琴家：中國客鬧場讓我更激進

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

哈瑪斯「停火計畫」被拒！　以色列總理下令準備進軍

公婆太愛老公前任「希望娶的是她」　新娘崩潰

即／福島第一核電廠5.5噸污染水外洩　東電回應了

暖心員工送老闆一輛車　他見新車腦袋空白

沒空日行萬步？日本醫師提倡「8秒跳」

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

臉上長皺紋居然和「細菌」有關

更多熱門

相關新聞

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

以色列一名50多歲男子2023年企圖從法國人體運毒至日本，沒想到在抵達日本前就因為體內吸收過多毒品，在機上暴斃。事後經解剖，在男子體內找到89顆膠囊狀物品，內容物為古柯鹼與安非他命。

不是全身名牌　銀行員揭「有錢人」3大特徵

不是全身名牌　銀行員揭「有錢人」3大特徵

狗狗逃家沿路咬傷12人　1人被縫10針！

狗狗逃家沿路咬傷12人　1人被縫10針！

日埼玉縣醫院「集體食物中毒」72人腹瀉

日埼玉縣醫院「集體食物中毒」72人腹瀉

能登強震嚇壞喵星人！離家34天奇蹟歸來

能登強震嚇壞喵星人！離家34天奇蹟歸來

關鍵字：

尹錫悅金建希南韓總統第一夫人最美第一夫人名牌包迪奧包日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

快訊／丟丟妹認愛186帥哥！

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

超商「雲端發票100萬」12人中獎了！　消費門市曝光

PEETA葛格宣布離婚！

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

駁年終獎金報導偏誤　國巨：員工表現優異最高逾2個月

陳零九還原同框「黑幫吳亦凡」真相：：看新聞才知

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

《如懿傳》惢心認了「整型10次」！驚人對比舊照曝光

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

過年紅包給多少？「最新行情曝光」

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面