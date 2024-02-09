過年發紅包「至少噴3萬5」　他崩潰：該廢了吧！鄉民狂喊1招

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者廖婕妤攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著農曆新年的到來，許多剛出社會的年輕人，紛紛苦惱紅包該怎麼包，不少小資族更哀號，荷包大失血。一名網友崩潰表示，家中長輩、親戚小孩加一加，至少得噴3萬5000元，忍不住吐槽「過年包紅包的習俗應該廢止吧！」

網友今在PTT發文怒喊，剛剛試算了一下，光是家中長輩、親人小孩等，就要包3萬2000塊錢出去，「如果去朋友家，還要再加那些小屁孩，粗估35K就這樣掰掰了。」

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這讓原PO不禁怨懟，直呼「過個年就大失血，應該修法廢止了吧！我小時候都沒這麼多人包給我。」

▲不少網友建議，可以出國玩。示意圖，與本文無關。（圖／桃機提供）

對此，鄉民紛紛回應，「你可以不包啊，又沒強迫，感情好的會體諒你的難處或意願，也不會多說什麼；感情不好的，會機歪的那種就直接斷一斷」、「你可以選擇不包齁，在那邊叫什麼」、「學我朋友啊！跟家裡斷絕往來，紅包每年省好幾萬」、「法律也沒強制要你包阿，在那叫什麼」、「你可以宅在家，只包給父母就好，還需要人教」、「不想包就不要包，先說好就行，我家也沒包了」。

另外，不少人也建議，「你可以出國避難」、「出國啊！至少是花在自己身上」、「老實說能講好就別包阿！不然直接出國玩，有些人就是講不聽，3-5年沒見又不熟的親戚也要包，只能說有錢沒處花，不如存著累積多一點去投資」。