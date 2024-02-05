以前單薪養全家！對比年輕人「做得要死要活」　PTT怒嘆3原因

▲生孩開銷大。（示意圖／與新聞事件無關／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

低薪高物價的環境下，許多人害怕買房、結婚生孩。而一名網友直呼，「以前好像一個人單薪就可以養整個家庭了」，對比現代雙薪家庭「做得要死要活的」，甚至要跑外送兼差才養得起一個家庭。文章曝光後，鄉民也感嘆「房價跟物價貴那麼多，還用問嗎」、「以前是窮養，隨便吃隨便用，現在什麼都要最好的」。

一名網友在PTT以「為什麼以前單薪都能養家？」為標題發文，他說，以前媽媽那個年代不用擔心少子化問題，且一個人單薪照樣能養活全家。

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反觀現代多數人都雙薪家庭，原PO卻嘆「做得要死要活的」，仍覺得養小孩好貴，夫妻其中人得兼差外送賺外快，「好奇怪喔...是以前的人賺很多嗎？可是以前的科技沒有現在的好。」

底下網友熱議，「薪水跟現在差不多，（以前）房價、物價便宜太多」、「那時候薪水跟現在差不多 陽春麵一碗15元左右」、「以前的小孩很好養，主因是物價和現在比相對低廉，其它是差不多的」、「以前是窮養，隨便吃隨便用，現在什麼都要最好的」、「房價跟物價貴那麼多，還用問嗎」、「以前不用訂閱一堆東西，沒有開箱文沒有娛樂，晚上沒事只能生小孩，全國都是蛋白區，房子都很陽春，可能只有一間衛浴」、「以前也不會外食，都粗茶淡飯」、「以前父母可能一輩子都不會出過一次、電視只看老三台、沒有手機」。

綜合網友的結論是，現代物價、房價飆漲，加上許多人注重娛樂這一塊，像是出國、餐廳用餐，使用高階智慧型手機等，以及孩子物慾也比較大，「現在小孩物慾很重，光是手機就要旗艦機，還要辦吃到飽+給零用錢，要能去跟朋友聚餐吃飯，假日要出遊、平常還要買好看衣服」。