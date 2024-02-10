蔣萬安、賴清德龍山寺比人氣　蔣：香火鼎盛

▲台北市長蔣萬安大年初一到萬華艋舺龍山寺參拜。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

今天是大年初一，副總統賴清德、台北市長蔣萬安今（10）上午分別將前往龍山寺參香祈福。對此，蔣萬安接受媒體聯訪時笑稱，由此看得出來龍山寺香火鼎盛，是在地信仰中心，從事非常多公益活動，因此他在開春第一天特別來此祈福，並向市民朋友拜年；另對媒體關注今年是否有機會拚一位「小龍女」？蔣笑回記者：「你應該比較有機會」，屆時他一定送上大紅包。

蔣萬安今天上午陸續前往廣照宮、龍山寺、青山宮、台灣省城隍廟、台北天后宮、台北霞海城隍廟參香祈福，並在結束龍山寺參拜行程後接受媒體聯訪。

蔣萬安感性地說，昨天除夕夜終於有機會坐下來，跟太太、孩子、家人們吃一頓飯，很感謝太太過去這一年來很辛苦，帶著「三寶」幫忙分攤很多壓力，讓自己無後顧之憂，能在工作崗位上服務市民。他透露，初二和初三將會好好陪家人，利用年節期間補償家人們，帶他們出門走走。

媒體好奇，龍山寺月老蠻有名的，以前蔣萬安是否曾來這裡拜月老？蔣萬安笑說，「我就是一直拜月老，所以老天爺給我一個全世界最好、最美的太太」。語畢他又自嘲：「我求生意志很強吧？哈哈」。