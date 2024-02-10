國運籤曝兩岸吉凶　蔣萬安喊話賴清德：人民希望安居樂業

▲台北市長蔣萬安今天上午親赴龍山寺參香祈福。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市蘆洲區湧蓮寺昨（9）晚間抽出國運籤，其中在士籤抽中「中下」，湧蓮寺管理委員會常務委員楊蓮福解讀，兩岸可能會有衝突，但仍有轉機。對此，台北市長蔣萬安今（10）上午接受媒體聯訪時表示，他不樂見兩岸衝突，因此一直強調，兩岸之間需要溝通，同時他也向總統當選人賴清德喊話，希望政府了解人民希望安居樂業的心聲。

蔣萬安今天上午陸續前往廣照宮、龍山寺、青山宮、台灣省城隍廟、台北天后宮、台北霞海城隍廟參香祈福，並在結束龍山寺參拜行程後接受媒體聯訪。

對於媒體詢問，湧蓮寺抽出的國運籤代表兩岸可能有衝突，蔣萬安樂見嗎？蔣回應，當然不樂見，所以他一直強調，兩岸之間越緊張，越需要溝通，希望能夠在新的一年風調雨順、國泰民安，市民朋友安居樂業，他今天特別來龍山寺祈求一切順利，看到這麼多信眾、好朋友開春第一天都來到龍山寺，也祝福龍山寺香火萬年。

媒體追問，針對兩岸部分，是否要向賴清德喊話？蔣萬安回應，希望政府能夠了解到人民的心聲，兩岸及區域能夠和平穩定，新的一年，每位市民朋友都希望安居樂業，做生意的希望事業興旺，這是人民最基本的期待，希望政府能夠聽到人民的聲音。

此外，針對有媒體關注，民眾黨立委黃珊珊過年行程滿檔，被解讀為台北市長前哨戰，蔣萬安說，開春第一天大家都會到各宮廟去參拜，同時向民眾來拜年，這很自然，特別在台北市，他去年也都是到各個廟宇參拜、發放發財金，感受市民朋友的熱情，今年也不例外。