新造型亮相！賴清德初一參香發福袋　民眾搶沾「未來總統」福氣

▲準總統賴清德大年初一到萬華龍山寺參拜。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

農曆新年第一天，副總統暨總統當選人賴清德今（10）上午返回故鄉新北萬里參香後，轉赴北市龍山寺參香祈福，現場發放新春福袋。賴清德致詞時笑稱，感謝龍山寺觀音佛祖保佑國泰民安，地方四時無災、八節有慶，更感謝父老鄉親，讓自己高票當選中華民國台灣第16任總統。

賴清德今天上午從新北故鄉萬里昭靈宮出發，陸續前往基隆慶安宮、艋舺龍山寺、力行福德宮參香祈福，下午則將返回政治發跡地台南市，至開台天后宮、安平觀音亭、安平靈濟殿發放福袋。值得注意的是，賴清德今天特別以「新造型」亮相，穿上格紋西裝、紅色高領毛衣，與過往「黑西裝」經典造型大相逕庭。

上午10點多，賴清德在民進黨前主席卓榮泰、新科立委吳沛憶、張雅琳等黨公職陪同下，前往龍山寺參香祈福，不少支持者一大早就前往現場排隊，想從「未來總統」手中接過紅包添喜氣。奪得頭香的戴媽媽笑說，今天上午7點半就來排隊，「想要沾沾未來總統的福氣」，相信賴清德將會帶領2300萬人民，讓國家更進步。

《ETtoday新聞雲》現場直擊，今天上午8點多，台北市長蔣萬安前往參香時，龍山寺就聚集不少民眾，排隊與廟前的「生肖祈福主燈」合照，而當賴清德10點半左右抵達現場時，大批想拿新春福袋的民眾在廟內排隊，人潮外溢至廟口，現場並拉起紅龍維持秩序，當賴發完福袋，離開龍山寺時，也揮舞雙手向廟前廣場的民眾致意拜年，展現親和力。

賴清德致詞時表示，今天是農曆初一，非常高興能夠來到龍山寺參拜祈福，首先要感謝龍山寺觀音佛祖保佑台灣國泰民安、風調雨順，地方四時無災、八節有慶，同時也保佑自己在這場選舉當中能夠平安順利成功，更要感謝廣大的台灣父老鄉親，特別是在場所有好朋友鼎力支持，讓他有機會高票當選中華民國台灣第16任總統。

▼賴清德離開龍山寺時，向大批民眾揮手致意。（圖／翻攝自共訊，下圖同）