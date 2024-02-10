春節「呱」起旋風！黃色小鴨全面佔領高雄　小鴨渡輪、輕軌都來了

▲高雄3大交通運具全被黃色小鴨佔領。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

睽違十年，知名國際IP「黃色小鴨」重游高雄愛河灣，兩隻小鴨帶來雙倍療癒，更早已「呱」起旋風，無論是水上、路上，走在高雄街頭，到處都能看見小鴨的身影。高雄3大交通運具化身小鴨隊友，計程車、渡輪、輕軌紛紛換上黃色小鴨塗裝，為城市營造溫暖療癒，成為今年高雄燈會最佳行動宣傳舞台。

▲高雄渡輪以黃色小鴨塗裝外觀，可愛又好拍。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃色小鴨全面佔領高雄，旅客春節時，可選擇搭乘小鴨渡輪，吹海風欣賞美景，徜徉旗鼓航線，最適合拍美照留念；小鴨輕軌列車，則是在輕軌成圓元旦上路，至今仍是超夯焦點，在路上也能驚喜看見小鴨列車出沒；燈會期間，趕行程的民眾，可以選擇搭乘小鴨計程車，迅速抵達想要的目的地。

▲▼旅客可以搭小鴨輕軌列車去看黃色小鴨。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市府表示，這次與高雄捷運公司、高雄市輪船公司、55688集團合作，聯手推出多款小鴨限定運具，邀請全台民眾，搭乘小鴨運具逛燈會。

高雄輕軌全線通車後，整體運量較去年大幅提升六成，即日起至2/25試營運期間，免費搭乘，還可週週抽智慧型手機。輕軌沿線行經多個高雄知名景點，高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、美術館「龍貓隧道」、內惟藝術中心與大順路「綠巨人隧道」，還有許多商家、餐廳、賣場，絕對是市民朋友與外縣市旅客安排輕旅行的好選擇。

▲計程車塗裝也變成黃色小鴨。（圖／記者賴文萱翻攝）

2024高雄燈會除了黃色小鴨於愛河灣療癒登場，「冬日遊樂園」也配合黃色小鴨到來，活動一直持續至2/25，地點位於16-18號碼頭，將打造療癒森林與大型充氣藝術作品，巨大黃色球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施和美味餐飲市集，帶給民眾全新遊憩體驗。

燈會期間每個周末及大年初一至初五，每天安排2場兒童戲劇演出，及精采的馬戲與互動體驗表演；每晚於高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心展演港灣燈光秀。