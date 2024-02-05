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春遊必玩景點+1！高雄市美術館「戶外市集、雙獅陣巡迴」一次看

▲▼高雄市美術館春節活動與展覽。（圖／森之市Mori market提供）

▲高美館推出新春限定戶外市集，初一至初四登場。（圖／森之市Mori market提供）

記者林育綾／綜合報導

春節到高雄不只能看黃色小鴨，除了駁二將擴大規模推出「駁二小夜埕」市集之外，如今高雄市美術館（高美館）也策劃一系列活動，包括戶外市集「森之市」，其他還有親子彩繪、快閃表演、雙獅陣巡迴等；同時美術館內也展出《江賢二2023個展》等展覽，春遊不怕沒地方去，還能感受節慶氛圍。

高美館在春節期間初一至初五天天有活動，包括新春限定戶外市集「森之市」，將於初一到初四（2/10~2/13）舉辦，集結職人手作、原創設計、特色餐飲等風格攤商，希望眾人在年節氣氛中感受城市美好生活。

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▲▼高雄市美術館春節活動與展覽。（圖／高美館提供）

▲「狗屎運爵士樂團KoSwing」將在初三（2/12），於高美館帶來爵士音樂快閃表演。（圖／高美館提供）

初三（2/12）則有狗屎運爵士樂團KoSwing，在高美館快閃表演，讓民眾沈浸在爵士樂中感受節慶氛圍。而初四（2/13）於「內惟藝術中心」有親子彩繪燈籠活動，延續年節氣氛迎元宵。初五（2/14）有「雙獅陣」巡迴高美館本館、兒童美術館、內惟藝術中心，這天同時也是西洋情人節，高美館將安排雙人限定活動，讓大家可與另一半共遊高美、手作紀念。

▲▼高雄市美術館春節活動與展覽。（圖／高美館提供）

▲初五（2/14）有「雙獅陣」巡迴高美館本館、兒童美術館、內惟藝術中心。（圖／高美館提供）

除此之外，美術館也有多檔展覽展出，年度藝術盛事《2024高雄獎》將於大年初一（2/10）開展，匯聚新銳藝術家包含首獎得主胡家瑜、陳彥齊、謝其軒等，多位新銳藝術家的力作。而《江賢二2023個展》展現藝術家江賢二對自然風景、古典音樂的深愛，已吸引許多粉絲朝聖。

▲▼高雄市美術館春節活動與展覽。（圖／Studio Millspace攝影／高美館提供）

▲高美館也有多檔展覽，《江賢二2023個展》展出中。（圖／Studio Millspace攝影／高美館提供）

結合科技與藝術的《擴散耦》，見證不同領域的相互交會，感受藝術的多元與創新。《透景線：實境的疊隱與擴張》則透過自然與生態萬物的虛實視野，交織出參展藝術家對於所居土地的想像。同步也有典藏常設展《南方作為衝撞之所》於高美館3樓、《感動龍》於前廳、《老鷹的眼淚－劉冠妏個展》於地下樓KSPACE展間展出。

▲▼高雄市美術館春節活動與展覽。（圖／高美館提供）

▲結合科技與藝術的《擴散耦》，見證不同領域的相互交會。（圖／高美館提供）

高美館今年邁入創館30週年，新春期間，美術館自有品牌「高美書屋」選物店，也推出購物滿額贈；美術館會員制「高美之友」則推出申辦會員加贈藝術好禮；更以「你的美好日常」為主軸展開各項活動。

▼高美館春節活動一次看，點圖可放大。（圖／高美館提供）

▲▼高雄市美術館春節活動與展覽。（圖／高美館提供）

●春節最強市集「駁二小夜埕」

喜歡逛市集的人，也別錯過高雄駁二即將推出「駁二小夜埕」戶外市集，今年的主題為「碳水BOOM!BOOM!」，在農曆初一至初五（2/10～2/14）連續舉行，規模更擴大，包括駁二藝術特區大義區、大勇區、淺三碼頭等地，匯聚了380個品牌和超過40場表演節目。讓民眾到高雄港看黃色小鴨之餘，還能沉浸在美食、購物、海港漫遊的樂趣中，滿足走春所需。

市集的文創商品獨具特色，眾多手作品牌紛紛推出龍年限定商品，並跟上熱門話題，推出了可愛的「小鴨系列」作品，順應這股充滿療癒感的「黃色小鴨」風潮。而初一到初五市集期間，每日都有雙舞台節目，帶來DJ SHOW，還結合布袋戲、舞龍獅等，傳統與創新融合。

無論是品味美食、購物採買，還是欣賞精彩表演，「駁二小夜埕」市集也成為今年高雄春遊不可錯過的亮點。

▼最強市集「駁二小夜埕」今年擴大規模，集結380個品牌，初一至初五登場。（圖／高雄市文化局）

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