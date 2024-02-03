基層警怒24小時「守護小鴨」卻沒飯吃　酸警局2顆氣球比治安更重要

▲基層警怒「24小時守小鴨」還沒飯吃，怨警局2顆氣球比治安更重要。（圖／記者林育綾攝）

記者趙蔡州／綜合報導

黃色小鴨重返高雄愛河灣，至今吸引超過60萬人次到訪，但龐大的人潮也造成維護交通、治安的警力吃緊，有警員在臉書「靠北Police」埋怨，警力已經不足了，卻要為了小鴨24小時輪班，還沒有便當可以吃，大罵「2顆氣球凌駕於治安之上」。對此，高雄警察局表示，將會與基層員警溝通、減輕同仁負荷。

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▲基層警怒，平日值班守護小鴨，卻沒有飯可以吃。（圖／翻攝自臉書／靠北police）

有員警在臉書社團「靠北Police」埋怨，黃色小鴨促進了高雄觀光是不錯，但是為了保護小鴨而部屬了一堆警力，市區勤務繁忙本來已經警力不足，現在還要為期一個月24小時定點守望小鴨，「平常晚上守望酒店、KTV當免費保全就算了，現在2顆黃色大汽球凌駕於治安之上」。

最讓原PO不滿的是，24小時守望小鴨就算了，還不給執勤人員提供便當，「一句經費有限，納這些觀光收入的錢去哪了」、「難道午餐、晚餐還可以中途離崗返所吃自己，幸福城市的錢到底都花在哪裡了，執政黨討厭警察，至少給警察飯吃吧」。

▲原PO投訴全文。（圖／翻攝自臉書／靠北police）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「市政府有錢辦活動，沒錢提供警察餐點，傻眼」、「便當只有高級長官有，基層免洗筷吃海風就飽了」、「都拿去補助業者了吧，其實例假日派崗就好，昨日去逛，路上也沒太多車輛，真是浪費警力」。但也有人懷疑，「警察出勤活動經費不可能是觀光局給的，這個留言是真的嗎」。

根據《TVBS》報導，針對網路上的投訴內容，高雄警察局表示，警局1月31日已經全面提供跨越用膳時段之警員便當，同時也在現場設置了補給站，供應有需求的同仁隨時補充，未來也會根據現場人流情況修正勤務安排，將會與基層員警溝通、減輕同仁負荷。