不只黃色小鴨！高雄春節還有「三山燈節」　恐龍入侵可愛爆棚

▲岡山燈會，有恐龍出沒阿公店橋。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

春節玩高雄不只有黃色小鴨！2024高雄燈節自2月8日起展開，在鳳山曹公圳、旗山老街及岡山阿公店登場，輪番上陣，各地超萌恐龍出沒，邀大家春節連假期間「龍來高雄」閃亮趣。

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▲▼鳳山迎來第一次舉辦大型燈節，燈區分布於大東公園、曹公圳沿岸等6大區域。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山建城235年，2024年鳳山迎來第一次舉辦大型燈節，燈區分布於大東公園、曹公圳沿岸等6大區域，運用燈光還原老城風貌復刻「鳳山新城」，一邊享受美食、欣賞古城之美，感受鳳山光之季。

▲▼旗山武德殿的「與龍共武區」。（圖／記者賴文萱翻攝）

旗山的「2024龍來旗山Fun新春」街景燈藝秀，在人聲鼎沸的老街漫步，感受燈光的沐浴；旗山武德殿的「與龍共武區」，由高度6米設計童趣的玉蕉龍趴在屋瓦上，露出呆萌的模樣，瞬間少女心噴發。

▲旗山體育場「旗Chill光影區」。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，旗山體育場「旗Chill光影區」，運用帳篷、營火、三角旗及地景燈飾，打造山城野營氛圍，燃起Outdoor 魂；新年走春還要記得到天后宮及鯤洲宮的「旗福祈福區」，虔心祝禱，讓媽祖及王爺保佑您好運龍總來。

▲▼岡山阿公店橋上近日兩隻恐龍出沒可愛爆棚。（圖／記者賴文萱翻攝）

岡山阿公店橋上近日兩隻恐龍出沒可愛爆棚，原來是今年岡山燈藝節創意燈岡喜龍與大眼龍氣球燈，Q萌外型吸引不少民眾驚奇目光駐足打卡，為燈藝節揭開序幕。

今年岡山燈藝節會場充滿了各種龍年意象的作品，並充分發揮了阿公店橋至岡山河堤公園這條路線的地景色。今年高雄燈節即將閃亮登場，邀請民眾相揪一同享受這場沉浸式的視覺饗宴。