初見女友爸媽「帶烏魚子拜年」　1禮俗沒做被罵沒禮貌！網全挺他

▲沒準備紅包被說沒禮貌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

農曆春節假期，除了返鄉與家人團圓、四處走春，不少人也會到另一半家中拜年，一名男網友表示，第一次見家長，非常緊張，帶了烏魚子去女友家，結果因為沒有包紅包給女友家的小孩，被女友家人念了一頓，連女友也不挺他，他只能無奈地不斷道歉，「我現在怎麼做也不是」。

男網友在Zuvio論壇發文，「去女友家沒包紅包被靠北」，這是他第一次去見家長，非常緊張，爸媽還特地幫他準備伴手禮烏魚子，過程中認為自己表現都很好，跟女友爸媽有說有笑，但沒想到，因為沒有包紅包給女友家的小孩，讓女友爸媽不開心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他無奈嘆，事前不知道有小朋友，而且第一次見面就給紅包感覺很怪，更何況也不是兩手空空過去，「這件事我女友也不站在我這邊，似乎被她爸媽洗腦似的，跟她大吵了一架」，現在感覺做什麼都不對，「總不可能再補送紅包去一次吧？！我只能不斷道歉」。

後來原PO打電話給女友媽道歉，因為第一次拜訪家長，忘記習俗禮節要包紅包給長輩與小朋友，女友媽則說沒關係，「但下次這種要注意一下比較好，不然會覺得你很沒禮貌」。他忍不住嘆「整件事下來只有滿滿的無奈」。

貼文一出，網友們挺他，「年關不宜見家長」、「你幹嘛道歉，所以你女友有包紅包給小孩嗎」、「包紅包叫禮貌？我是你爸媽我就嗆回去了，八字沒一撇憑什麼罵我兒子，對那個什麼都不是的小屁孩包紅包」、「他們才沒禮貌」、「單純是遇到吸血鬼，分手好嗎，現在都為了紅包吵了，以後也不會比較好過」。