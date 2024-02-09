過年紅包領到幾歲？　南韓調查「一票成年人爽拿」曝：不是看年紀

▲過年紅包可以領到幾歲，南韓一項調查顯示，大多數韓國人並非以年齡作為判斷標準。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

農曆新年不只台灣有包紅包的習俗，南韓的春節也有長輩給晚輩壓歲錢的傳統。不過，韓網最近掀起一波「壓歲錢到底可以領到幾歲」的爭論，近期一項問卷調查就發現，最多的韓國人認為與年齡無關，壓歲錢應該「一直領到出社會工作為止」，甚至有人認為「看誰賺比較多」就要包給收入少的。

根據韓聯社報導，南韓便利商店CU在自家品牌APP上針對「收壓歲錢的年齡爭論」進行網路調查，有800多名20歲到49歲的青壯年用戶受訪，結果於9日公布。調查發現，有最多人回答「直到出社會就業前，都會包給對方壓歲錢」，比例達34.7%。

其次是「只要是未成年，一律都會給壓歲錢」（30.4%），比例第三高的是「與年齡無關，只要來拜年就會給」（18.4%），其他像是「只會包給兒童」（6.7%）與「收入多的人包給收入少的」（2.1%）等情況則較為罕見。

另一個有趣的發現是，年齡似乎是造成區分的一項重要因素。回答「包到出社會工作為止」的人當中，有高達48%都是20多歲的年輕人，或可解釋為正在準備求職的社會新鮮人抱著希望拿到紅包的心情，所做出的回答。

此外，在回答「收入多包給收入少」的受訪者中，以30多歲族群比例最高，達到39%。而經濟狀況相對穩定的40多歲族群，則是在「只要是未成年都會包」的回答者中佔44%的最多數。

南韓樂天集團1月也曾進行類似的問卷調查，在2000名20歲以上受訪者中，有多達69.4%的韓國人認為「大學生或高中生都應該拿到壓歲錢」，而有16.5%的人認為「出社會開始就業前都可以領壓歲錢」，認為「結婚前都可以領壓歲錢」的則只有5.1%。