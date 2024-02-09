女友嗲喊「輸人不輸陣」討6600紅包！男尷尬回1句　公主氣到不說話

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆新年到，許多人最期待的莫過於拿紅包，不過就有男大生崩潰表示，女友日前主動開口，討要6600元紅包，讓他尷尬不已，坦言每個月家教打工賺得不多，2千元紅包已是極限，結果女友聽完全程不說話，回家後更傳訊息情勒，罵他沒有心。

男網友昨在論壇zuvio無奈表示，晚上情侶倆一起吃飯時，女友突然聊起朋友收到了男友的紅包，接著更用水汪汪的眼睛看著他，嗲喊「寶貝～別人都有紅包欸，她男友好愛她喔，人家也有嗎？」

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當下，他覺得必須撐住場面，於是假裝淡定的回答，當然有，接著迅速在心裡計算，這個月家教薪水扣掉生活費、給爸媽的紅包、固定存款後，還剩下多少錢，「嗯...大概包1200-2000還是沒問題的。」

怎料，女友又開口了，表示「我朋友收到6000欸！輸人不輸陣，要不你包6600給我嘛！」這番話讓他瞬間無言，不禁暗自吐槽「6600？我包給爸媽都沒這麼多，她也不是不知道我家教一個月賺多少，這有點過分吧？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／／記者鄺郁庭攝）

後來，原PO老實說，自己有困難，「原本只準備了兩千的紅包，這已經是我現在能力的極限了。」聞言，女友一臉不開心，整頓飯都沒再說過話，吃完更直接起身；而他則默默走去結帳。

男網友苦笑透露，「送她回家的路上，女友完全不說話，直到我快到家的時候，才收到她傳來的訊息，說我很沒有心。老實說，真的很難受，沒想到我女友也是這麼勢利的人。」

對此，網友們紛紛回應，「我包給女友200，她就很開心，因為我平常很小氣」、「我活25年從來沒收過另一半的紅包，有人包給我100就很感動，覺得很有心了」、「還好女友不在意包多少，雖然每年都5000」。