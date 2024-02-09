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拜年黑科技　陸「AI」各平台超300套模組「動靜皆宜」秒生成

▲阿里及百度透過生成式AI替用戶定製拜年黑科技。（圖／翻攝微博）

▲阿里及百度透過生成式AI替用戶定製拜年黑科技。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

進入農曆春節假期，民眾在新科技的推波助瀾下，「電子拜年」替親朋好友們送上「遙遠的祝福」，五花八門的創意也成為一種新時尚。進入2024年，大陸生成式AI的蓬勃發展更是替電子拜年帶來更多新玩法。據了解，阿里旗下的通義千問集合超300套模組，放上主角後，靜態和動態拜年隨即生成。

▲阿里及百度透過生成式AI替用戶定製拜年黑科技。（圖／翻攝微博）

《中新網》報導，阿里雲通義千問APP特地推出了全家福、拜新年、迎財神、萬物成龍等一系列豐富多彩的趣味玩法，一共有超過300套模板供用戶選擇，上傳照片即可輕鬆生成極具個性的拜年視頻，讓你的新年問候更生動，更出眾。

▲阿里及百度透過生成式AI替用戶定製拜年黑科技。（圖／翻攝微博）

通義千問推出的拜年模組按年節不同日子推出不同主題，其中，大年三十除夕夜，拜年模組就是喜慶滿分的舞蹈主題，只要上傳全身照就能輕鬆化身亞洲舞王，科目三、印度神曲或是適合孩子們的小熊舞，符合各年齡層的需求。

▲阿里及百度透過生成式AI替用戶定製拜年黑科技。（圖／翻攝微博）

此外，大陸最大搜尋引擎百度旗下的AI系統也不遑多讓，在春節前推出「春節祝福語」服務功能，無論是「含龍量」超高的龍年諧音梗或輕鬆有趣的「藏頭詩」、祝福語都可以任君選擇。

不僅可以按照需求定製春節祝福語，百度還提供生成專屬AI頭像的功能，幫用戶製作「龍」味十足的圖像，還可以透過網頁內的活動，憑運氣召喚出出現率1％AI神龍。

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