南警小年夜圍爐　市長黃偉哲、警長廖宗山慰勉員警新年辛勞

▲台南市長黃偉哲（中）小年夜晚上，在台南市警局長廖宗山（左） 及善化分局分局長陳俊凱（右）等陪同下，至善化分局新市分駐所慰問員警工作辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲，8日小年夜晚上，在台南市警局長廖宗山及善化分局分局長陳俊凱等陪同下，至善化分局新市分駐所慰問員警工作辛勞，並提醒員警注意身體健康及執勤安全。

因南部科學園區快速發展，鄰近行政區域人口增加迅速，目前善化分局轄區設籍人口數已超越12萬人，每日通勤流動人口約20萬人以上，善化分局轄區治安、交通及為民服務工作量隨之俱增，市長藉由圍爐方式關懷員警及致贈加菜金，慰勉連假上班同仁，建構春節期間安全維護的強大力量，展現市府維護治安、交通秩序的決心。

黃偉哲市長對於2023年警察局工作成效表示肯定與嘉勉，一、打詐台南隊，六都第一：2023年攔阻詐騙件數計2390件，攔阻金額計9億4000餘萬元，六都最優；「識詐工作」，六都特優。二、防制酒駕工作，六都第一：2023年榮獲交通部公開表揚為「金安獎」績優機關。三、推動社區警政，六都第一：2023年辦理「推動社區警政再出發工作」，經內政部警政署評核為全國甲組特優，六都第1名。四、萬安46號演習，全國第一：2023年軍民聯合防空（萬安46號）演習，分別獲行政院及內政部警政署評定全國第一（特優）。

黃偉哲市長並以無線電向善化分局各派出所勤務員警，表達慰勉及拜年，並了解交通實際狀況，慰勞犧牲假期執勤的員警人員。因應氣候多變化，市長黃偉哲特別叮嚀員警執勤要注意保暖及防寒。

台南市警局長廖宗山，特別感謝員警們的辛勞付出及各級長官對台南警察的支持，今年適逢台南400，在這段重要節日期間，秉持「治安平穩、交通順暢及民眾安心」守護轄區，確保人民生命財產的安全，共同維護良好治安、交通及安居環境，讓民眾能過一個好年。