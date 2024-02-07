「春節青菜採買清單」一次看！專業菜販教戰：5類菜不耐放要先煮

▲快過年了，民眾上菜市場採買食材。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

明天就是小年夜了，不少家庭主婦趕買年菜。新北市新莊公有市場菜販廖炯程在臉書列出春節青菜採買清單，建議春節剛開始的前三天，也就是除夕到初二，不耐放的青菜先煮，像是葉菜類的Ａ菜、波菜，根莖類的芹菜、娃娃菜，花果瓜類的青花菜；另外要準備一些在冰箱打底的青菜，像是高麗菜、白蘿蔔、小黃瓜、彩椒、甜豆等。

廖炯程說，市場從初一休到初五，從今天起到周五除夕（2/9），是採買春節食材最關的3天，必須買好6天的食材份量，尤其越接近除夕，蔬菜供應種類會越來越少，建議最好除夕前就先購足。

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▲菜販廖炯程提供春節蔬菜建議採購清單。（圖／廖炯程提供）

廖炯程建議，採買時可分為「不耐放的」與「冰箱常備菜」兩類，春節假期的前半段，不耐放的青菜先煮，像是葉菜類的A菜、菠菜、茼蒿、大刈菜；根莖類的芹菜、娃娃菜、韭菜、韭菜花等；花果瓜類的青花菜、花椰菜、青花筍；豆類的荷蘭豆、皇帝豆；蔥薑蒜辣類的九層塔、蔥、青蒜、香菜等。

廖炯程說，冰箱還要準備一些常備菜打底，可以在春節後半段方便出菜，比較耐放的有葉菜類的高麗菜、大白菜、鵝白菜、空心菜；根莖類的白蘿蔔、紅蘿蔔、馬鈴薯等；花果瓜類的番茄、小黃瓜、青椒、甜椒；豆類的甜豆、敏豆、醜豆，以及蔥薑蒜辣類的大辣椒、蒜頭。

農糧署代理署長蘇茂祥指出，春節前夕蔬菜每日供應量將增加38%以上，今年產銷和價格穩定，年前每公斤平均批發價約為25元，比去年每公斤35元便宜許多；至於水果價格部分，受去年小犬颱風影響，今年春節水果價格比去年略高，每公斤平均價格70元，比去年60元貴10元，但仍遠低進口水果價格。