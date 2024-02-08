小年夜3習俗5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩！衣服1顏色超NG

記者黃翊婷／綜合報導

今日（8日）是小年夜，又稱灶王節，清水孟國際塔羅牌小孟老師分享小年夜的3大習俗以及5大禁忌，包含不可以殺生吃肉、拜天公不可拜葷食、衣服不要穿太黑等等，如果真的很想要吃肉，捐錢或進行社區服務即可破運。

▲拜天公之前要先貼好春聯。（資料照／記者周宸亘攝）

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享小年夜的3大習俗，詳細如下：

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1、小年夜晚上11點後，可準備祭拜天公，拜天公要在自己的家門口，小年夜拜天公是為了感謝玉皇大帝過去一年來的守護，讓家宅平安，因此才要特別祭拜。

2、供品要準備鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子，有招來福氣意謂的發糕、甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆。代表甜甜蜜蜜、延年益壽。

3、在拜天公之前要完成貼春聯、大掃除，好迎接新年。

▲小年夜不要罵小孩。（示意圖／CFP）

另外，小孟老師也列出小年夜要注意的5大禁忌，包含：

1、不可以殺生吃肉，小年夜要讓萬物萬靈修息，因此團圓飯盡量不要吃肉。

2、拜天公不可拜葷食，小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食，讓萬靈修息，才能一整年都如意不犯小人。

3、不宜吵鬧，小年夜小孩或夫妻吵鬧，會讓家運不好，也會吵到天公，對神靈不敬，父母也不要罵小孩，以免小孩在來年吵你一整年。

4、不要搗蒜，家庭主婦煮飯，不要將蒜頭拿起來搗或者用磨的，因為民間習俗說這樣會越搗越窮。

5、不要穿太黑，小年夜也有小過年的意涵，因此不要穿太黑色系的衣服，衣服英文字或中文字，盡量不要有不吉利的文字在上面。

最終，小孟老師建議，民眾如果要在小年夜這天吃肉或殺生，捐個錢或進行社區服務，即可破運。

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