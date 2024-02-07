冷氣團挾雨彈強襲！專家示警「小年夜雨最猛」　極凍4天低溫探8°C

▲華南雲雨和強烈冷氣團夾殺，各地濕冷。（圖／資料照）



記者閔文昱／綜合報導

強烈大陸冷氣團7日南下，北部及東北部天氣轉冷，到了小年夜（8日）時冷空氣持續增強，加上華南雲雨區東移影響，天氣潮濕寒冷。中央氣象署指出，中部以北地區有局部較大雨勢，尤其迎風面的基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。另外，氣象達人彭啟明也提醒「小年夜雨勢最顯著」，且雨勢將持續到除夕上半天。

彭啟明7日晚間在臉書PO出雷達觀測圖指出，這一波波的雲雨帶移入，時強時緩，還要持續到除夕上半天，其中小年夜的雨勢將會最顯著。他也提醒，小年夜白天期間是這波華南雲雨帶水氣最多的一段時間，不僅降雨的持續性好，各地山區因為地形的攔截作用，還可能會有局部大雨發生的機會，預估最快要等到晚間水氣才會稍微減少一些。

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▲彭啟明提醒，小年夜將是雨勢最顯著時刻。（圖／圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

氣象署則表示，小年夜台灣附近水氣增多，北部、東北部地區及馬祖有陣雨，中部地區及澎湖、金門有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，應注意中部以北地區有局部較大雨勢，尤其迎風面的基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，若水氣與低溫配合，中部以北3000至3500公尺以上高山可望有降雪，並有路面結冰、霧淞發生的機率。

氣溫方面，強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，預測中部以北及東北部低溫12至14度，其他地區15至18度，預測高溫北部及東北部僅14、15度，其他地區16至22度；其中金門局部地區有持續10度以下氣溫，連江縣局部地區有持續6度以下氣溫發生的機率。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署，下同）

氣象署預估，除夕（9日）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；除夕白天開始水氣有稍微減少的趨勢，但是各地仍有局部短暫雨；大年初一至初三（10日至12日）強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。

水氣方面，相較前幾天減少，初一在基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲；初二、初三持續轉乾，各地為多雲到晴，西半部輻射冷卻影響日夜溫差大，僅東半部地區有零星短暫雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，這波冷氣團除夕以前整天濕冷，體感感受上比較冷，中部以北最低10度左右，空曠地區再低2度，局部地區最低溫下探8度，初一前為平流冷空氣最強時刻；初二和初三轉乾，但輻射冷卻明顯，日夜溫差大。

大年初四（13日）起強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，應留意日夜溫差大；大年初四、初五(13日、14日)各地為多雲到晴，降雨仍少，僅東半部地區有零星短暫雨。