小年夜探視央北類家庭贈紅包　侯友宜引諺語「養的功勞卡大天」

▲侯友宜探視類家庭，感謝所有養父母的付出。（圖／新北社會局提供）

記者鄭佩玟／台北報導

今（8）日是小年夜，新北市長侯友宜前往新店央北青年社宅，探視委託中華民國更生少年關懷協會安置照顧的類家庭，並致贈紅包祝福。他引俗諺說，「生的放一邊，養的功勞卡大天」，家是最重要凝聚力的地方，感謝類家庭的父母照顧失親失依的弱勢兒少，相信孩子們長大後，一定會記得養父母的細心呵護和拉拔。

社會局長李美珍表示，更生少年協會目前在新店、永和共有7戶類家庭，照顧10名安置兒少，有的孩子從出生就被遺棄，有的受到原生家庭的暴力，甚至在醫院住了很長一段時間，才由社會局委託安置照顧。

在央北社宅的類家庭擔任主要照顧者的張淑芬、張淑貞和吳淑慧，分別照顧3歲9個月的阿泰、8歲的小萱和6歲的平安。阿泰受腦部重挫虐傷送醫急救，曾動過腦部手術，1歲半進行安置，在張淑芬細心照料下，現在活潑好動，能從社宅1樓走到18樓。

小萱患有自閉症，原本由阿嬤照顧，阿嬤往生後，社會局評估其生父身心狀況不佳，因此委由類家庭照顧。張淑貞曾擔任陽明教養院照顧服務員多年，輔導訓練小萱的表達能力，彌補小萱未接受早療而喪失的生活能力。

平安因父母有毒品史，導致發展遲緩，在吳淑慧的全心照顧下，目前就讀幼兒園大班，個性古靈精怪，他的口頭禪是：「最討厭你了！」但其實他是老師最疼愛的孩子，他不怕生，拉起侯友宜的手摩娑說：「你的手好粗啊！」侯友宜回應，這雙手抓過許多壞人，平安童言童語地說，將來也要當警察抓壞人，還要穿市長伯伯的警察衣服，侯則笑說：「我的衣服太大件了！」

侯友宜關心每位孩子的成長狀況，感謝3個家庭的全力付出，發現3位媽媽都有一個「淑」字，他引俗諺說：「生的放一邊，養的功勞卡大天」，人生的價值不在於職位高低或金錢多寡，擔任養父母的類家庭，用愛和耐心來照顧孩子，看到孩子快樂成長，就是最大的回報。

張淑芬表示，她原本擔任公職，受神的召喚辭職照顧孩子，感謝家人的支持，她和張淑貞、吳淑慧有相同信仰，在客廳的白板上寫有「讓自己像種子落在地裡」、「把平安、喜樂、醫治、祝福帶給身邊的人」等座右銘，如果疲累時就會抬頭看激勵自己。

侯友宜致贈每位孩子和養父母小紅包，並和小朋友一起黏貼春聯在圖畫紙上，再貼上大海報，希望每位孩子都有一個快樂的家。