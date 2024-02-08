選前騙票！　王鴻薇：賴清德沒表態就成禁團令共犯

▲國民黨大陸旅行團禁團令政策急轉彎記者會，除了立委王鴻薇，旅行社代表也到場表達抗議。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

觀光署昨（7）日宣布春節後原本將恢復國人赴陸團體旅遊，但因大陸片面宣布改變M503等航路運行方式，請旅遊業即日起停止招攬前往大陸之旅行團。國民黨今（8）日召開記者會替旅遊業發聲，立委王鴻薇點出「禁團令」於6月1號新總統賴清德就職後實施，「如果賴現在一句話都沒有說，代表他也是共犯」，質疑賴是否選前騙票，選後就食言而肥？

觀光署昨下午表示，因大陸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，考量情勢變更及國人旅運安全等因素，請旅遊業即日起停止招攬前往大陸之旅行團。對此，旅遊業者喊話總統當選人賴清德出面表態。

對於賴清德的態度，王鴻薇表示，外界就覺得現在是過渡的政府在陷害賴清德嗎？因為真正實施的時間是6月1號，就是520剛剛就職之後，馬上就要實施禁團令，所以這才是為什麼旅遊業者要賴清德表態，賴認不認帳是非常重要的，如果賴現在一句話都沒有說，代表他也是共犯，默認了政策，所以希望賴清德出來給旅遊業者一個交代，不要選前為了騙選票說得天花亂墜，選後不到一個月就自己食言而肥。

民進黨新聞部主任吳崢昨中常會後轉述賴清德說法指出，選前確實向政府及蔡英文總統反映，希望恢復兩岸交流，蔡英文總統也持續對中國大陸釋出善意，本來是有這樣規劃；但是比較遺憾是，台灣方面釋出善意，並沒有看到中國大陸有同樣對等釋出善意，包括最近大陸方面片面改變現狀，調整M503航線，但最終希望兩岸還是可以回到雙方對等、互相友善的狀態。