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蔡政府停招赴陸旅遊團！業者嗆快收回禁團令　擬520上街抗議

▲▼國民黨大陸旅行團禁團令政策急轉彎記者會，旅行社代表也到場表達抗議，不排除520上街抗議賴清德，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽，中華民國旅行業同業公會副理事長吳雁輝，台北市觀光協會理事長陳怡璇。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨大陸旅行團禁團令政策急轉彎記者會，旅行社代表也到場表達抗議，不排除520上街抗議賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對蔡政府昨日突襲式宣布赴中國大陸旅行團喊卡，要求旅遊業者即日起停止攬客，國民黨今（8）日上午召開記者會為業者及消費者發聲，痛批政府政策光速跳票，嚴重欺騙、玩弄業者與消費者，要求政府應立即收回成命；旅遊業者  痛批政策朝令夕改，一句話讓很多人過完年要失業，希望政府給大家一個合理解釋，否則不排除520上街頭強烈抗爭。

中華民國旅行業同業公會副理事長吳雁輝痛陳，這項宣布讓業者雞飛狗跳，4至6月是往大陸的旺季，尤其6月份已經收客七、八成了，有些比較特殊的旅遊景點更是7、8月都已經收訂，這些糾紛如何善了，呼籲相關單位儘速提供業界說明。

吳雁輝並質疑，禁團令的法律基礎必須釐清，先前因為疫情，但目前防疫特別條例已經廢止；發展觀光條例則是僅限於旅行社經營管理，若擴大到禁止旅行社組團去某些區域，可能已逾越法律；又如果依據兩岸條例，該條例對於旅遊業組團赴陸並未限制，希望有關單位提供合理的解釋，如果沒有善意回應，業界不排除在 520上街抗議。

台北市觀光協會理事長陳怡璇表示，交通部貿然的宣布引發業者強烈憤怒，好不容易等到疫情結束，卻仍維持不合理的禁團令，許多業者是靠大陸專線，甚至考量年後要擴大規模，政府一句話難道讓大家過完年又要失業？交通部才剛說，不管大陸開不開放，3月1日歡迎大家組團到大陸旅遊，如今朝令夕改，根本是欺騙人民，未來又如何信賴政府？

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽，昨天看到這個消息之後，「山盟海誓變昨晚歹勢(台語)」。用2019年的出團數字推估，赴大陸旅遊的團客最少有200多萬以上，兩岸的觀光旅遊正常往來，大陸也會有200多萬的旅客來台，整個行業復甦的天花板，最少被打7折，不是非大陸旅遊不可，旅行社業者全世界做生意，一個被政策打了7折的市場，就是不健康的市場。

李奇嶽進一步指出，大陸觀光政策朝令夕改，讓民眾對政府的信心完全喪失，因為大陸的不友善，有很多的方法可以反制，不能把消費者、業者綁在一起，這是對消費者跟業者很大的不公平，4000多家旅行社業者，有許多人是以大陸團為主；尤其，中南部很多小旅行社，考量語言問題，專注在兩岸旅行團，現在完全不能經營，沒想到擺脫疫情後，苦日子還過不完。

立委王鴻薇指出，這個是最光速的競選支票跳票，旅行社業者未來要怎麼信賴政府，呼籲總統當選人賴清德政策不能跳票，這個事情只懲罰到自己的旅行社業者，對於對岸根本不痛不癢，欺騙旅行社業者，520還能風光上任嗎?這是欺驗老百姓的選票，選後不到一個月跳票，民眾絕對不會屈服。

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