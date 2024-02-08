轟國安單位拿旅遊業祭旗　王鴻薇曝玄機：要轉移瘦肉精食安焦點

▲國民黨大陸旅行團禁團令政策急轉彎記者會，除了立委王鴻薇，旅行社代表也到場表達抗議。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

觀光署昨（7）日宣布今（113）年春節後原本將恢復國人赴陸團體旅遊，因大陸片面宣布改變M503等航路運行方式，請旅遊業即日起停止招攬前往大陸之旅行團，引發旅行社哀嚎。國民黨今（8）日召開記者會替旅遊業發聲，立委王鴻薇直言此決策絕對是來自政府國安單位，時間點是要轉移台糖瘦肉精食安焦點，呼籲後面的影武者站出來說明，為何要拿旅遊業者祭旗？

觀光署昨下午表示，因大陸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，考量情勢變更及國人旅運安全等因素，請旅遊業即日起停止招攬前往大陸之旅行團。有媒體報導稱，國安高層對此討論2個禮拜，但都沒有知會觀光署，甚至觀光署還打算宣布3月1日解除赴陸禁團令詳細方案，而交通部長王國才卻稱都有參與討論。

對於政府的決策模式，王鴻薇表示，事實上政府以M503航線的改變作為理由，其實沒有道理，因為1月30號就發生此事（陸方改變M503航線），1月31號交通部對業者說會解除禁團令，所以本來交通部沒有考慮M503航線，因此後來絕對是來自於政府其他單位、來自於國安單位；所以希望後面的影武者站出來說明，為什麼要以犧牲旅遊業者及消費者的權益，來作為M503航線問題的解決方法？

王鴻薇說，M503航線問題應該透過兩岸溝通，是陸委會或國安單位要去做的事情，怎麼會陸委會的工作卻讓交通部來懲罰旅遊業者？所以這樣的決策模式當然跟後面國安單位影武者有關。另外，王也說，時間點為何選在過年之前，故意不讓旅遊業者過好年呢？如果是從6月1號開始，也不急於過年前宣布，所以宣布時間當然是跟台糖驗出瘦肉精有關，要轉移食安焦點；總之這些操作都是讓旅遊業者成為犧牲品與祭旗。