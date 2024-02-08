赴陸旅行團突喊卡　趙少康：賴清德的起手式令人擔憂

▲賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

觀光署7日宣布因大陸片面宣布改變M503等航路運行方式，要求旅遊業即日起停止招攬前往大陸之旅行團，引發討論。前中廣董事長趙少康批評，即將上任總統的賴清德，這樣的起手式令人擔憂，「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」，就算大陸不仁，台灣也不可不智，採取報復主義，孰優孰劣，賴清德如果不知，就太愚笨了。

原訂今年3月要解除禁團令，開放旅行社組團赴陸旅遊，不過因大陸遲遲未開放陸客團來台，日前又片面改變M503等航路，衝擊飛航安全，我方為反制，觀光署宣布，考量情勢變更及國人旅運安全，請旅行業即日起停止招攬前往大陸之旅行團，已招攬5月底出發的團仍可出團，6月後禁止出團。

趙少康說，兔年最後一個上班日，民進黨政府送給旅遊業者的「新年禮包」是取消大陸旅行團解禁令，年前收到這個噩耗，讓很多業者都說連年夜飯都吃不下，不知道怎麼過年。禁止業者組團到大陸旅遊，到底懲罰了誰？是對岸業者、政府，還是台灣自己的業者跟旅客權益？

趙少康批評，賴清德說，停止團客赴陸是因為大陸沒釋出善意。看來賴清德兩岸政策的起手式就是「以眼還眼，以牙還牙」的報復心態，如果這樣，惡意螺旋循環下去，兩岸前景比原先預想的更加堪憂。

趙少康表示，疫情結束這麼久了，選前旅行業者醞釀上街頭抗議，要求恢復兩岸旅遊常態化，頂不住壓力，民進黨才宣布解除登陸禁團令，沒想到才剛選完，賴清德也不想想自己只是弱勢總統，就粗暴的毀信棄諾，果然是台灣最大的詐騙集團。