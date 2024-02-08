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千棵落羽松的浪漫夢幻！南投城堡五星美食迎遊客　年節掀國旅熱潮

記者蔡佩旻／南投報導

迎來春節連假7天不少民眾陸續規劃走春出遊，在除夕返鄉團圓後抓緊年節的尾巴把握放鬆。隱身南投埔里一處歐式城堡被2千棵落羽松包圍，現況正值落葉偏偏浪漫季節，色彩鮮豔的4棟夢幻城堡加上歐洲宮廷擺飾陳設，除了可住宿更提供英式下午茶和五星級餐點美食，在年前即吸引不少遊客前往。

▲隱身南投埔里歐莉葉荷城堡被2千棵落羽松包圍，現況正值落葉偏偏浪漫季節。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲隱身南投埔里歐莉葉荷城堡被2千棵落羽松包圍，現況正值落葉偏偏浪漫季節。（圖／記者蔡佩旻攝）

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置身千棵落羽松中央的歐莉葉荷城堡園區佔地3千多坪，斥資2.5億打造4棟不同風格的宮廷城堡、夢幻花園造景，除以英倫風情、巴洛克式等風格打造建築，內部也是由華麗宮廷擺飾陳設，美輪美奐的異國氛圍曾被CNN評選為10大絕美民宿，是網紅美拍打卡熱點，也是親子遊憩、情侶約會的浪漫必訪景點、連續假期旅遊的絕佳選擇。

▲隱身南投埔里歐莉葉荷城堡被2千棵落羽松包圍，現況正值落葉偏偏浪漫季節。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲歐莉葉荷城堡被2千棵落羽松浪漫包圍，現況正值落葉偏偏浪漫季節。（圖／記者蔡佩旻攝）

歐莉葉荷城堡造價上億，雙人房原價假日破萬元、四人房甚至要2.4萬，目前業者為支持國旅推出「平價住宿」，最低價格只要4380起，在今年寒假期間訂房率瘋狂飆升。除了住宿，園區亦為非住宿遊客精心規劃午餐及下午茶美食饗宴，結合餐區精緻古董陳設，沈浸式「貴族用餐體驗」價位也在350元起。

▲隱身南投埔里歐莉葉荷城堡被2千棵落羽松包圍，現況正值落葉偏偏浪漫季節。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莉葉荷城堡造價上億，目前業者為支持國旅推出「平價住宿」最低價格只要4380起。（圖／記者蔡佩旻攝）

遊客陳先生帶著太太與四個孩子住宿，陳先生說，從進入住宿城堡開始，一樓大廳沙發、旋轉樓梯、壁櫃、花器到牆上的每一幅油畫，與歐式風格花紋壁紙相呼應，房內所有傢俱雕刻都相當精緻，孩子們開心地直呼自己是小公主，每個角落都能感受到業者的用心。陳先生強調，房間除寬敞明亮更是相當乾淨，連床頭的玫瑰蕾絲燈罩都一塵不染，令人驚艷，真的可列入國旅住宿首選。

▲隱身南投埔里歐莉葉荷城堡被2千棵落羽松包圍，現況正值落葉偏偏浪漫季節。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莉葉荷城堡除以英倫風情、巴洛克式等風格打造建築，內部也是由華麗宮廷擺飾陳設。（圖／記者蔡佩旻攝）

業者表示，餐廳開放非住宿遊客用餐，餐點都是經過設計精心搭配，匈牙利起司牛肉、佛羅倫斯深海魷魚魚佐海鮮焗烤、普羅旺斯雞腿奶香燉飯、西西里豪華海鮮、經典英式雙層下午茶等，都是相當熱門餐點，而點心為城堡主人親赴義大利學習手作冰淇淋Gelato，歸國後購入義大利原裝設備及食材，製作出0%乳脂肪的義式手作冰淇淋，讓美食吃了無負擔。

▲隱身南投埔里歐莉葉荷城堡被2千棵落羽松包圍，現況正值落葉偏偏浪漫季節。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲點心為城堡主人親赴義大利學習手作冰淇淋Gelato。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲隱身南投埔里歐莉葉荷城堡被2千棵落羽松包圍，現況正值落葉偏偏浪漫季節。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莉葉荷城堡以英倫風情、巴洛克式等風格打造建築。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲隱身南投埔里歐莉葉荷城堡被2千棵落羽松包圍，現況正值落葉偏偏浪漫季節。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲清晨陽光灑落床沿，望眼窗外的落羽松令人心情舒爽。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

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