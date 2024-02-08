奧萬大除夕休園一天2／10開放　合歡山松雪樓今明暫停住宿服務

▲奧萬大於除夕將休園，與合歡山今明2天暫停住宿。（圖／資料照片，林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春節7天連假今天起跑，林業保育署南投分署表示，為維護奧萬大國家森林遊樂區及合歡山國家森林遊樂區的遊憩品質、除舊佈新，奧萬大將在2月9日除夕當日休園一天，與合歡山松雪樓今明2天都暫停住宿服務。

奧萬大在去年卡努颱風受災、封閉重建後，已於2月1日起採總量管制開放入園；明天閉園後，2月10日大年初一早上8時起即開園迎春，合歡山森林遊樂區步道系統仍正常開放。

南投分署指出，農曆春節期間正屬奧萬大賞櫻盛期：山櫻花、八重櫻、霧社櫻三種櫻花接續盛開，且奧萬大重新開園後門票採半票優待，來訪賞櫻既療癒又實惠。

南投分署提醒，奧萬大自2月1日起除住宿仍以16人套裝行程預約，無預訂的房間開放一般散客網路訂房，歡迎民眾於春節期間返鄉與家人團圓之餘，安排至奧萬大或合歡山國家森林遊樂區旅遊踏青，豐富新年春節的旅遊回憶；奧萬大國家森林遊樂區旅遊即時資訊，請參考林業保育署森林悠遊網、臉書（Facebook）粉絲專頁「奧萬大情報站」，合歡山國家森林遊樂區即時資訊，請參考網站：https://hehuanline.forest.gov.tw/。