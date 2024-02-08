武陵農場櫻花季今開跑！月中花況最美、早上更好拍　10大賞櫻地曝

▲武陵農場櫻花季今日開跑。（圖／可樂旅遊提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部公路局表示，今年武陵農場櫻花季疏運時程於今（8日）登場，持續至2月29日，共計22日。武陵農場行政助理楊明表示，共有十大最佳賞櫻區，另特別推薦觀月亭、藤花園秘境、露營區草原秘境等，他建議在2月中旬前往賞花，其中早上的景色會比下午更清楚。

楊明表示，武陵農場推薦十大賞櫻景點，分別為櫻桃楓林區、桃園櫻花台、霧社櫻花群、古松櫻花帶、隘口櫻花林、兆豐櫻花園、茶莊櫻花道、妙高櫻花坡、富野櫻花區、南谷櫻花台。

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楊明指出，另外也推薦在茶莊觀月亭賞花，該處是一個制高點，比較能居高臨下，俯瞰整片櫻花林，同時推薦藤花園秘境、露營區草原秘境等地，都非常適合賞花。

▲▼武陵農場櫻花季於2月8日登場，持續至2月29日，共計22日。（圖／公路局提供）

楊明建議，民眾可以選擇在2月中旬前來賞花，屆時花況最為完美，時間則早上、下午差別不大，會有不同日照時間點與拍照角度。

他建議，早上能看到的景色更漂亮，由於早上9點到下午2點日照時間比較短，太陽在正上方，農場位於山谷的凹低地形，兩邊有高山，下午景色可能會被山頭擋住，雖說陰影有不同拍照角度，但還是陽光下拍照角度最漂亮。

113年武陵農場櫻花季公共運輸接駁服務規劃6路線及票價分別為國光客運台北車站－武陵農場730元、台北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場610元、羅東轉運站－武陵農場630元、三星鄉綜合運動場－武陵農場520元及梨山－武陵農場160元等。

公路局表示，櫻花季期間武陵農場周邊道路將實施交通管制，包括台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制：櫻花季期間中124線將由台中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及台中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入。

▲武陵農場櫻花季道路交通管制。（圖／公路局提供）