年後不發胖！營養師公開過年6天吃法　初一、初三可斷食

記者黃翊婷／綜合報導

春節期間吃吃喝喝，如何避免年後不發胖，營養師薛曉晶公布6天飲食生活步驟，包含除夕當天略過早餐、守歲選擇低熱量零食，並將初一、初三安排為斷食日，初四開始便可恢復到平時的飲食結構習慣。

▲春節期間聚會多，也比較容易吃太多。（示意圖／CFP）

營養師薛曉晶在臉書「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文，分享春節期間的飲食小祕訣，由於這個時候民眾的飲食節奏可能會與平常不同，所以事先做好規劃，就可以避免年後不發胖。

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【小年夜】

早餐：選擇低熱量、高蛋白質食物，例如無糖豆漿、茶葉蛋。

午晚餐：遵循211餐盤原則，不可提前破戒。

甜點和零食：注意熱量，可搭配白木耳、黑木耳飲等無糖飲料。

【除夕】

早餐：建議略過。

午餐：多吃蔬菜，同時注意蛋白質不要過少。

晚餐：盡量在1小時內完成，後續以蔬菜比例高的食物為主。

此外，守歲時可以準備一些低熱量的健康零食，若想喝酒，也可以選擇低酒精的飲品，或用無糖氣泡水稀釋。

【初一】

設為斷食日，控制總熱量在800大卡以內，餐點選擇請以蔬菜和蛋白質為主。

【初二】

若有聚會，可安排在午餐時段，利於消耗多餘熱量。

【初三】

再次斷食，有助於平衡過年期間可能的過度飲食。

【初四】

恢復正常飲食，但要特別注意，調整恢復原本的飲食結構時，必須保證攝入足夠的蔬菜和蛋白質，同時控制好碳水的比例。