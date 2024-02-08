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年後不發胖！營養師公開過年6天吃法　初一、初三可斷食

記者黃翊婷／綜合報導

春節期間吃吃喝喝，如何避免年後不發胖，營養師薛曉晶公布6天飲食生活步驟，包含除夕當天略過早餐、守歲選擇低熱量零食，並將初一、初三安排為斷食日，初四開始便可恢復到平時的飲食結構習慣。

新年,過年,春節,農曆新年,圍爐,團圓飯,小年夜,除夕（示意圖／CFP）

▲春節期間聚會多，也比較容易吃太多。（示意圖／CFP）

營養師薛曉晶在臉書「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文，分享春節期間的飲食小祕訣，由於這個時候民眾的飲食節奏可能會與平常不同，所以事先做好規劃，就可以避免年後不發胖。

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【小年夜】
早餐：選擇低熱量、高蛋白質食物，例如無糖豆漿、茶葉蛋。
午晚餐：遵循211餐盤原則，不可提前破戒。
甜點和零食：注意熱量，可搭配白木耳、黑木耳飲等無糖飲料。

【除夕】
早餐：建議略過。
午餐：多吃蔬菜，同時注意蛋白質不要過少。
晚餐：盡量在1小時內完成，後續以蔬菜比例高的食物為主。

此外，守歲時可以準備一些低熱量的健康零食，若想喝酒，也可以選擇低酒精的飲品，或用無糖氣泡水稀釋。

【初一】
設為斷食日，控制總熱量在800大卡以內，餐點選擇請以蔬菜和蛋白質為主。

【初二】
若有聚會，可安排在午餐時段，利於消耗多餘熱量。

【初三】
再次斷食，有助於平衡過年期間可能的過度飲食。

【初四】
恢復正常飲食，但要特別注意，調整恢復原本的飲食結構時，必須保證攝入足夠的蔬菜和蛋白質，同時控制好碳水的比例。

#超前部署 過年這樣做，年後不發胖???? ​ 過年期間的飲食節奏和平日不同，但這不意味著我們得在過年過得像苦行僧一樣，只要做好規劃，將收斂及放縱交錯進行，就能避免年後體重回不來哦???? ​ 以下跟大家分享過年時可以預先作好規劃與小技巧???? ​ 【小年...

營養師媽媽曉晶的生活筆記發佈於 2024年1月31日 星期三
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