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初一轉乾冷！一圖掌握「春節連假天氣」　西半部溫差恐10度⭡

▲▼農曆春節年假今天傍晚展開，天氣也在傍晚開始轉為低溫寒冷多雨的氣候型態。（圖／記者湯興漢攝）

▲大年初一全台轉乾冷。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

大年初一走春還是會冷！中央氣象署表示，明（10）日全台天氣轉為乾冷，僅剩迎風面有零星降雨，其他地區皆為多雲到晴的好天氣，白天氣溫回升，北部、宜蘭、花蓮等地高溫約16至17度，其他地區19至24度，不過初二、初三因水氣減少、輻射冷卻明顯，西半部溫差恐超過10度以上，提醒民眾要多注意保暖。

▲▼春節連假天氣。（圖／中央氣象署提供）

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▲一圖看懂春節假期天氣。（圖／中央氣象署提供）

小年夜、除夕因受大陸冷氣團影響，全台濕冷，台北出現11.9度低溫。氣象署預報員葉致均表示，目前水氣已逐漸減少當中，明（10）日全台轉為乾冷，只有迎風面的東半部、恆春半島、西半部山區有零星降雨情形，其他地方皆為多雲到晴的好天氣，有機會看到太陽露臉，北部、宜蘭、花蓮等地高溫可來到16至17度，其他地區也有19至24度的高溫。

葉致均指出，初二（2月11日）至初五（2月14日）迎風面降雨愈來愈零星，但因水氣減少輻射冷卻明顯，西半部地區高低溫落差恐超過10度以上，北部像是桃竹苗也會有明顯溫差；初六開工日（2月15日）則將迎來微弱的東北季風增強情形，北部、東半部白天有感氣溫會有下降情形，低溫則沒有太大變化。

▲▼春節連假天氣。（圖／中央氣象署提供）

▲▼春節降雨、低溫情形一次看。

▲▼春節連假天氣。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署也指出，未來連假天期將分為3階段，初一水氣轉乾、天仍寒冷；初二至初五轉晴但輻射冷卻影響，早晚仍寒冷；初四起漸回溫初六至初七東半部及北部山區水氣稍轉多，提醒民眾一樣要做好保暖工作。

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