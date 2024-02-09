精彩的生態友善生產　 『織綠網』春節期間移師大農大富展出

▲「織綠網」展覽春節期間移師台九線旁大農大富平地森林園區服務中心展出。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

喜迎農曆春節，林業及自然保育署花蓮分署轄管綠嚮集-國土綠網推廣實驗基地，搶搭快閃流行趨勢，展示九位農友投入生態友善生產的精彩『織綠網』展覽，移師台九線旁大農大富平地森林園區服務中心展出，讓國人了解國土綠網理念及生態友善生產精神。現場限量發售生態友善農產品，歡迎春節期間親臨園區選購，售完為止。



綠嚮集-國土綠網推廣實驗基地，去年11月在光復市區盛大開幕啟用，首波精心策畫『織綠網』展覽推廣友善生產理念，希望吸引更多農友參與，為實現串聯中央山脈與海岸山脈的生態系統廊道建置計畫奠定基礎。

▲限定快閃店限量發售生態友善農產品，歡迎以行動支持生態友善生產農產品。



花蓮分署表示，透過快閃移展讓更多民眾有機會了解生態友善生產的重要性，展現推動花蓮國土綠網計畫實質成果，希望透過各界熱烈參與，一同關注生態保育議題及友善生產可持續發展性。春節期間除『織綠網』展覽，還有期間限定快閃店限量發售生態友善農產品，包括米、大豆、果醋、咖啡豆、豆紙等，歡迎以消費行動支持生態友善生產農產品、實質相挺農友努力，並激勵未來更多農友投入生態友善生產行列。

花蓮分署誠摯地邀請大家前來參與，分享生態友善生產的階段性成果。詳細諮詢請洽03-8325141#282王先生。