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除夕最後一包！他追垃圾車「暴投垃圾」　網驚：出手軌跡是滑球

▲▼ 。（圖／翻攝自FB嘉義綠豆大小事）

▲男子丟垃圾的姿勢看起來有模有樣。（圖／翻攝自FB嘉義綠豆大小事）

記者施怡妏／綜合報導

農曆春節是一家團圓、迎接新年開始的重要時刻，家家戶戶的大掃除工作都告一段了，有網友PO兩張照片，一名男子拿著一包垃圾，只見垃圾車要開走了，他伸手猛力一丟，有如棒球職業投手般的架勢，笑翻許多網友，但其實這張照片早在幾年前就出現過了，每當過年就會被翻出來，當作年前大掃除的應景照。

有網友在臉書「嘉義綠豆大小事」發文，貼出2張照片，可以看到一名男子拿著一包垃圾，追在垃圾車後面，像是棒球投手般，將垃圾朝著垃圾車奮力一丟，姿勢看起來超專業，原PO笑說「除夕夜前最後一包，新年快樂」。

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貼文曝光，網友見照片男子的姿勢狂讚，「看出手的軌跡，是滑球」、「應該是快速指叉球！只是投完似乎有差點滾下投手丘的感覺」、「快速垃圾袋直球進車，好球！沒去打職棒太可惜了」、「看起來是本壘前落地的挖地瓜」、「我把一切都貫注在這球了」、「伸卡球丟法，這速度照圖片來看應該破188km，太強了」。

事實上，這張照片早在之前就出現過，只是每到過年，就會有網友翻出來PO上網，恰巧符合年前大掃除的應景畫面。另外，還有網友表示，「我覺得嘉義清運人員很辛苦，除夕早上要加收，晚上還要收，初一到初四還有定點，真幸福」。

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