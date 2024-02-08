婚禮驚見老公前任　公婆竟脫口「兒子應該娶她」！新娘當場崩潰

▲ 公婆竟在婚禮上說希望丈夫娶的是前女友。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

馬來西亞一名女子最近剛和心愛的丈夫完婚，婚禮上卻發生一段插曲，原來她的公婆竟邀請兒子的前女友出席，不僅和對方開心合照，還在她面前說出「希望兒子娶的是前女友」，令她十分沮喪。

大馬女醫師黛安娜（Farra Diana）近日在社群平台X分享這則匿名女網友的故事，她1月剛和丈夫舉行婚禮，原先以為會成為她最快樂的一天，未料卻變成最難過的一天，因為她的公婆竟邀請丈夫的前女友來參加婚禮。

儀式過後雙方家庭拍完大合照，新郎家人還邀請他的前女友和新人合照，「謝天謝地她拒絕了」，但他們後來又要新郎、前女友和新郎爸媽一起合照，這時新娘也只能強顏歡笑地接受，沒想到卻聽見公公對丈夫前女友說，「我兒子身邊的人應該是妳才對」，讓她當場崩潰。

這名女子坦承，她一直都知道公婆比較中意丈夫的前女友，甚至曾要求她不要拆散兩人，因為他們已經將對方視為家人，令她難過不已，「我想我對這段婚姻可能做了錯誤的決定，不知道該怎麼辦。」

她的遭遇在網路上引起熱議，累積逾5800次轉推及1.1萬讚，許多網友為她感到難過，也批評她公婆的行為「根本沒必要」；還有人留言呼籲，為避免發生類似狀況，就算受邀也千萬不要出席前任的婚禮。