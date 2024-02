婚禮驚見老公前任　公婆竟脫口「兒子應該娶她」！新娘當場崩潰

▲ 公婆竟在婚禮上說希望丈夫娶的是前女友。(示意圖/CFP)

記者陳宛貞/編譯

馬來西亞一名女子最近剛和心愛的丈夫完婚,婚禮上卻發生一段插曲,原來她的公婆竟邀請兒子的前女友出席,不僅和對方開心合照,還在她面前說出「希望兒子娶的是前女友」,令她十分沮喪。

大馬女醫師黛安娜(Farra Diana)近日在社群平台X分享這則匿名女網友的故事,她1月剛和丈夫舉行婚禮,原先以為會成為她最快樂的一天,未料卻變成最難過的一天,因為她的公婆竟邀請丈夫的前女友來參加婚禮。

儀式過後雙方家庭拍完大合照,新郎家人還邀請他的前女友和新人合照,「謝天謝地她拒絕了」,但他們後來又要新郎、前女友和新郎爸媽一起合照,這時新娘也只能強顏歡笑地接受,沒想到卻聽見公公對丈夫前女友說,「我兒子身邊的人應該是妳才對」,讓她當場崩潰。

這名女子坦承,她一直都知道公婆比較中意丈夫的前女友,甚至曾要求她不要拆散兩人,因為他們已經將對方視為家人,令她難過不已,「我想我對這段婚姻可能做了錯誤的決定,不知道該怎麼辦。」

她的遭遇在網路上引起熱議,累積逾5800次轉推及1.1萬讚,許多網友為她感到難過,也批評她公婆的行為「根本沒必要」;還有人留言呼籲,為避免發生類似狀況,就算受邀也千萬不要出席前任的婚禮。

i tak tau nak cerita kat siapa. I nikah semalam i ingat hari bahagia i tapi nope. Suddenly tukar hari paling sedih. Tengah ustad tu cakap² i nampak one girl ni masuk. And dia masuk dengan sedara² belah husband i. I know this girl ex husband i. Masa dah sah tu nak gambar dengan…