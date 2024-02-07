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幫妹24小時顧2孩每月僅3千！　她嘆被當女傭：保姆薪水都比我高

幫妹24小時顧2孩每月僅3千！　她嘆被當女傭：保姆薪水都比我高

▲ 女子幫妹妹24小時顧小孩，月薪僅500令吉，他不禁自嘆保姆工資都比她高。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

佔盡家人便宜！馬來西亞有名女子控訴，妹妹把她當成女傭，強迫她24小時工作，包括從早到晚幫忙照顧2名孩子、打理所有家事，甚至在她生病時，妹妹也把孩子丟給她照顧，豈料每月工資僅500令吉（約新台幣3288元），不禁自嘆保姆工資都比她高。

據中國報報導，原PO於社群媒體發文，分享自己被妹妹當成「女傭」的經歷。她說，由於妹妹要工作，丈夫則在海外工作，因為妹夫不想讓外人照顧孩子，一開始她出於好意，答應妹妹照顧2名各別2歲和10歲的孩子。

原PO補充，自己並沒有開價，妹妹只答應會每月給她500令吉，「但問題不在於工資給多少，在於她把我當成女傭，強迫我24小時工作。」她聲稱，自己不僅要照顧孩子，還要打理一切大大小小的家事，從洗衣服到做飯她都一手包辦。

原PO心寒地說，自己能夠理解妹妹上夜班的辛苦，但當自己生病時，妹妹還裝傻把孩子丟給她照顧，「她甚至忽略照顧孩子的責任，讓孩子們因吃飯時間不規律而挨餓，有時她孩子會跑來問我煮了什麼，我發誓，我真的累了。」她無奈稱自己已經精疲力竭，但同時又擔心自己結婚後，與妹妹同住的父母需要承受這一切。

此文一出，網友紛紛批評原PO妹妹利用家人的好意，佔盡便宜，有人認為不想讓外人照顧孩子，是妹妹家的問題，如今的保姆工資也已超過1000令吉（約新台幣6576元），因此原PO受到的對待十分不合理。

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