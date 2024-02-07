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吸食大麻嗨過頭？泰國政府擬提案「禁娛樂用大麻」　只限於醫療用

▲▼泰國曼谷某藥房的女銷售員正在展示大麻品種。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國曼谷某藥房的女銷售員正在展示大麻品種。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從泰國2022年6月宣布大麻合法化，成為亞洲第一個推動大麻用藥合法的國家，也因此吸引全球各國的觀光客前往「紓壓」。然而，泰國卻缺乏進一步的法令規範，大麻店如雨後春筍般拓展導致社會亂象。對此，泰國衛生部長透露，內閣將緊急推動法案，禁止娛樂用大麻。

根據《法新社》，泰國公共衛生部長春楠（Chonlanan Srikaew）於當地時間6日向現場記者表示，泰國政府將由內閣從下周起推動緊急立法，並提交內閣會議，在現有法案基礎上進行修改，限縮娛樂用大麻的合法性，只允許將大麻用於健康與醫療用目的。

2018年，泰國成為東南亞第一個批准大麻用於醫療目的的國家，而大麻在東南亞的氣候條件下非常容易生長。全球面臨新冠疫情期間，泰國以觀光業為主的經濟受到疫情影響重創，因此推動大麻用藥全面合法化被吹捧為一項振興經濟的措施，泰國商會大學更預估，大麻相關市場至2025年可能突破12億美元的價值。

2022年6月，在泰自豪黨（Bhumjaithai）執政時的上屆政府領導下，泰國將大麻從違禁麻醉藥品名單刪除，此舉促使全國各地、尤其首都曼谷湧現數百間大麻店，引發衛道人士的批判與擔憂，敦促必須推動更嚴格的立法。

英國另類搖滾樂團「酷玩樂團」（Coldplay）上周末在泰國曼谷演出，然而就有觀眾在社群媒體上發文抱怨，「整場演唱會都散發著大麻的味道」，給泰國政府帶來了社會大眾的壓力。

為此，其實去年8月就任的泰國新任總理塔維辛（Srettha Thavisin）多次表達「反對」娛樂性使用大麻，表示只允許將大麻用於醫療用途，他還曾於去年9月份警告，大麻娛樂性用藥可能會導致毒品問題更加氾濫。

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