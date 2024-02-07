印度南部爆發「猴熱病」！患者腦損傷、異常出血　2人染疫後身亡

▲印度南部爆發「猴熱」傳染疾病，造成2人死亡。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

印度每年大約有500人感染所謂的「猴熱」，這種傳染疾病在印度南部造成至少2人死亡，感染者出現嘔吐、出血、神智不清和腦部損傷，且這種疾病正在快速傳播，屬於蜱媒出血熱病毒，透過蜱蟲作為傳染媒介，其中受害者往往是在森林附近或是森林裡工作的人。

根據《鏡報》，每年大約有500人感染被稱為「猴熱」（monkey fever）的開薩努森林病（kyasanur forest disease），最近更是造成印度南部至少有2人因此死亡，感染者會出現嘔吐、出血、神智不清、腦部損傷，還有49人因此感染該疾病，目前這種疾病正在印度果阿邦南果阿縣（south of Goa）迅速傳播。

報導指出，被稱為猴熱的開薩努森林病的病毒與黃熱病、登革熱屬於同一科，為透過蜱蟲傳播給受害者的疾病，蜱蟲將病毒從生病的猴子傳染給人類，目前該疾病已經造成印度卡納塔克邦希莫加縣（Shivamogga district）一名18歲少女和烏杜皮縣（Udupi district）一名79歲男性身亡。

與此同時，北卡納達縣（Uttara Kannada district）已報告34起病例、希莫加（Shivamogga）報告12起病例，其餘3起病例則出現在奇克馬加盧爾縣（Chikkamagaluru district），目前附近村莊已經展開疫苗接種治療工作。

被稱為猴熱的開薩努森林病，從1957年起首度在卡納塔克邦開薩努森林被發現每年約有500人感染該病毒，大多是在森林附近工作的人，而森林慘遭濫墾濫伐被認為是促成疾病廣為流傳的主因，因為這增加人類與動物（猴子）、蜱蟲接觸的風險。

美國疾病管制預防中心（CDC）指出，感染上述疾病除了發高燒以外，還包括頭痛、嚴重肌肉疼痛、嘔吐、胃腸道症狀，以及鼻腔和喉嚨出血、低血壓，甚至還會引發精神錯亂，潛伏期約為3至8天，潛伏期過後症狀會一一浮現，部分患者可以在一至兩周內康復。

然而，10至20%的患者會經歷第二波症狀，包括發燒、神經系統症狀、嚴重頭痛、精神障礙、顫抖與視力障礙。